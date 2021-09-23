Видео землетрясения в Черткове опубликовали на местной фейсбук-странице. На кадрах видна дрожь домов и земли.

К теме "Кровать двигалось, скрипели шкафы": очевидцы рассказали детали о землетрясении в Украине

Звуки землетрясения напоминали взрывы или сильный гром. Они изрядно напугали местных жителей. К счастью, никаких разрушений или вреда толчки не нанесли.

Смотрите видео землетрясения в Черткове:

Землетрясение сопровождалось сильными звуками:

Смотрите видео землетрясения в селе Лисивцы:

Что известно о землетрясении 23 сентября

  • Явление возникло около 06:20 на Тернопольщине, Прикарпатье, Хмельнитчине и Винницкой области, эпицентр был в Черткове. Такую информацию обнародовали в Немецком научно-исследовательском центре геологических наук.
  • Толчки были на глубине 60 метров.
  • Землетрясение было незначительным и никаких негативных последствий не зафиксировали. Однако местные жители и их домашние любимцы сильно перепугались. Люди рассказали, что от толчков начали двигаться кровати, а шкафы – скрипеть.
  • Кстати, слабые толчки ощутили даже на Львовщине и Волыни.