Відео землетрусу у Чорткові опублікували на місцевій фейсбук-сторінці. На кадрах видно тремтіння будинків та землі.

До теми "Ліжко рухалося, скрипіли шафи": очевидці розповіли деталі про землетрус в Україні

Звуки землетрусу нагадували вибухи або сильний грім. Вони неабияк налякали місцевих мешканців. На щастя, ніяких руйнувань чи шкоди поштовхи не завдали.

Дивіться відео землетрусу у Чорткові:

Землетрус супроводжувався сильними звуками:

Дивіться відео землетрусу у селі Лисивці:

Що відомо про землетрус 23 вересня

  • Явище виникло близько 06:20 на Тернопільщині, Прикарпатті, Хмельниччині та Вінниччині, епіцентр був у Чорткові. Таку інформацію оприлюднили у Німецькому науково-дослідному центрі геологічних наук.
  • Поштовхи були на глибині 60 метрів.
  • Землетрус був незначним і жодних негативних наслідків не зафіксували. Однак місцеві мешканці та їхні домашні улюбленці добряче перелякалися. Люди розповіли, що від поштовхів почали рухатися ліжка, а шафи – скрипіти.
  • До речі, слабкі поштовхи відчули навіть на Львівщині та Житомирщині.