Понад 10 тисяч активних учасників: координатор руху "Жовта стрічка" пояснив, як можна доєднатися

"Жовта стрічка" – це рух ненасильницького спротиву, який виник у Херсоні у квітні 2022 року. За останні 15 місяців організація розрослася власною сіткою проактивних патріотично налаштованих людей від Луганська до Ялти.

Про це 24 Каналу розповів координатор руху "Жовта стрічка" Іван. Він додав, що зараз рух налічує близько 10 тисяч активних учасників, які не лише поширюють жовті стрічки, українські прапори та патріотичні плакати, але й збирають дані про колаборантів, зрадників, окупантів, а також фіксують воєнні злочини Росії.

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Як долучитися до руху

Долучитися до руху "Жовта стрічка" можна за допомогою єдиного чат-бота "Разом". Будь-який українець на тимчасово окупованих територіях може активувати його й обрати те завдання, яке сподобається найбільше й буде доступне.

Наприклад, зав'язати жовту стрічку. Зав'язав, сфотографував, надіслав фотографію, а координатор підтвердив виконане завдання. З кожним новим завданням ти відкриватимеш все більше нових завдань й підіймаєшся в рівні,

– сказав координатор руху "Жовта стрічка".

У чат-боті можна отримати консультацію й безпекові рекомендації від координатора. Він пояснить, як безпечно виконувати ті чи інші завдання, як правильно налаштувати й чистити телефон.

Яка мета нової ініціативи "Очі": дивіться відео

Заходи безпеки

Люди, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, краще розуміються у безпекових питаннях. Адже рекомендації залежать від місця перебування. Українці розуміють базові правила кібергігієни, однак у більшості випадків координатори руху рекомендують правильно оцінювати ситуацію.

Коли виходиш на виконання завдання, то подивись на карту відеокамер, яка доступна у чат-боті. Якщо ти вже на завданні, оцінюй ситуацію, подивися чи є сторонні очі, які можуть зафіксувати. Можливо, треба обрати певну годину, коли буде менше людей або не буде російського патруля,

– зазначив Іван.

Всі рекомендації щодо безпеки базуються навколо правильної оцінки ситуації й вміння очистити телефон від сторонніх матеріалів, телеграм-каналів тощо.

Під час затримання росіяни допитують наших активістів, перевіряють телефон, що вони пишуть, якою мовою, на які канали підписані. Крім того, окупанти показують телеграм-канал руху "Жовта стрічка" та називають об'єднання партизанів терористичною організацією.

Російські загарбники намагалися знайти будь-які докази, аби довести, що людина є учасником партизанського руху. Однак, якщо учасник дотримується усіх вимог і безпеки, зробити це складно.

Фіксація воєнних злочинів

Українець на окупованій території – це очі міжнародної правоохоронної системи. Для кремлівського диктатора Владіміра Путіна й всіх військових злочинців Росії покарання неминучі. Проте система міжнародного трибуналу, яка розробляється та планується, повинна мати підґрунтя та доказову базу.

Після звільнення окупованого населеного пункту правоохоронним організаціям складно фіксувати вже постфактум злочини. Докази можуть втрачатися, свідки виїжджають з тих міст або просто зникають, адже росіяни все підчищають,

– розповів координатор Іван.

Рух "Жовта стрічка" запускає ініціативу "Очі". Тепер українці на тот зможуть повідомляти про всі воєнні злочини росіян через спеціальний чат-бот. Така ініціатива полегшить роботу правоохоронцям та допоможе зібрати інформацію про воєнні злочини для майбутнього міжнародного трибуналу.

Ініціатива "Очі" / Рух "Жовта стрічка"

Головною фішкою ініціативи буде розклеювання очей – просто плакат з очима на окупованих територіях. Це значно безпечніше, ніж розклеювати щось патріотичне.

"Це спонукатиме росіян бойкотувати власну роботу або виїжджати на Росію, а також залякуватиме. Цей ефект страху зупинятиме від скоєння майбутніх воєнних злочинів", – додав координатор руху "Жовта стрічка".

Що відомо про діяльність руху "Жовта стрічка"