Українці закликають палити російські прапори та символи, які повісили загарбники в окупованих населених пунктах. Партизани наголосили, що ця акція не матиме кінцевого строку.

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У "Жовтій стрічці" закликати нищити символи росіян

Партизани наголосили, що цю акцію планують присвятити так званому дню Росії, який загарбники святкують 12 червня.

Партизани закликають палити російські символи на окупованих територіях / Відео з телеграм-каналу "Жовта стрічка"

Мешканців тимчасово окупованих територій закликали:

зривати й збирати російську символіку;

спалювати російські триколори;

спалювати російські газети й іншу пропагандистську продукцію;

спалювати колорадські стрічки.

Попри це у "Жовтій стрічці" наголосили, що першочергово люди мають дбати про власну безпеку, тому робити ці дії треба з особливою обережністю.

Українські партизани працюють на окупованих територіях