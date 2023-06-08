Українці закликають палити російські прапори та символи, які повісили загарбники в окупованих населених пунктах. Партизани наголосили, що ця акція не матиме кінцевого строку.

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У "Жовтій стрічці" закликати нищити символи росіян

Партизани наголосили, що цю акцію планують присвятити так званому дню Росії, який загарбники святкують 12 червня.

Партизани закликають палити російські символи на окупованих територіях / Відео з телеграм-каналу "Жовта стрічка"

Мешканців тимчасово окупованих територій закликали:

  • зривати й збирати російську символіку;
  • спалювати російські триколори;
  • спалювати російські газети й іншу пропагандистську продукцію;
  • спалювати колорадські стрічки.

Попри це у "Жовтій стрічці" наголосили, що першочергово люди мають дбати про власну безпеку, тому робити ці дії треба з особливою обережністю.

Українські партизани працюють на окупованих територіях

  • Партизани руху "Атеш" 8 червня звернулися до колаборантів на окупованих територіях. Українці порадили забезпечувати рух опору інформацією, а також саботувати накази окупантів.
  • Крім цього, "Атеш" знайшов російську установку протиповітряної оборони у Криму. Так, активісти опублікували у мережі координати цієї російської системи.
  • Раніше учасники руху "Жовта стрічка" закликали жителів окупованих територій долучитися до потужної акції "Наступає час деокупації". Мета акції полягала в перетворюванні російських "зеток" на пісочні годинники.