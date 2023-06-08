Украинцы призывают сжигать российские флаги и символы, повесившие захватчики в оккупированных населенных пунктах. Партизаны подчеркнули, что эта акция не будет иметь конечный срок.

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В "Желтой ленте" призвать уничтожать символы россиян

Партизаны подчеркнули, что эту акцию планируют посвятить так называемому дню России, который захватчики отмечают 12 июня.

Партизаны призывают курить российские символы на оккупированных территориях / Видео из телеграм-канала "Желтая лента"

Жителей временно оккупированных территорий призвали:

срывать и собирать русскую символику;

сжигать российские триколоры;

сжигать российские газеты и другую пропагандистскую продукцию;

сжигать колорадские ленты.

Несмотря на это, в "Желтой ленте" подчеркнули, что в первую очередь люди должны заботиться о собственной безопасности, поэтому делать эти действия нужно с особой осторожностью.

Украинские партизаны работают на оккупированных территориях