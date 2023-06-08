Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он передал "привет" коллаборантам, которые в свое время сжигали украинские паспорта в Крыму. Теперь им нужно изрядно напрячься.

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Конечно, подрыв Каховской ГЭС мог несколько отсрочить время контрнаступления. Но украинские военные явно были готовы к этому, ведь о заминировании дамбы было известно еще в прошлом году.

Контрнаступление – неотвратимое. Скоро украинские войска будут стоять на Чонгаре, а может, даже и дальше. А когда уничтожат Крымский мост, то все коллаборанты окажутся в ловушке,

– заметил Тизенгаузен.

Семьи коллаборантов уже бегут из Крыма

Тизенгаузен общается с рядом проукраинских жителей Крыма, которые по определенным причинам не смогли покинуть полуостров (больные родители и т.д. – 24 Канал). Они прямо рассказывают, что семьи многих ввезенных в Крым коллаборантов уже возвращаются к себе "на родину".

Настроения у многих коллаборантов панические. И так называемый гауляйтер Крыма Сергей Аксенов тоже это понимает. Он даже создает собственную "частную военную компанию", чтобы уберечься от возможных зачисток со стороны ФСБ, как это было на оккупированном Донбассе после 2014 года.

Смотрите разговор с Борисом Тизенгаузеном на ютубе 24 Канала

Несмотря на все, не стоит забывать, что предстоящее освобождение Крыма, вероятнее всего, не будет простым. Там много оборонительных укреплений и разных коллаборантов.

Освобождение Крыма – это очень тяжелая работа. Полуостров хорошо фортифицирован, а в северной части нарыты колоссальные укрепления. Это серьезная военная база. Также там много коллаборантов,

– заметил Тизенгаузен.

Освобождение Крыма: коротко