Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він передав "привіт" колаборантам, які свого часу спалювали українські паспорти в Криму. Тепер їм потрібно добряче напружитися.
До теми Підрив Каховської ГЕС: які наслідки будуть для Криму
Звісно, підрив Каховської ГЕС міг дещо відтермінувати час контрнаступу. Але українські військові явно були готові до цього, адже про замінування дамби було відомо ще з минулого року.
Контрнаступ – невідворотній. Скоро українські війська стоятимуть на Чонгарі, а може навіть і далі. А коли знищать Кримський міст, то всі колаборанти опиняться в пастці,
– зауважив Тизенгаузен.
Сім'ї колаборантів вже тікають з Криму
Тизенгаузен спілкується з низкою проукраїнських мешканців Криму, які з певних причин не змогли покинути півострів (важкохворі батьки тощо – 24 Канал). Вони прямо розповідають, що сім'ї багатьох завезених в Крим колаборантів вже повертаються до себе "на родіну".
Настрої в багатьох колаборантів панічні. І так званий гауляйтер Криму Сєргєй Аксьонов також це розуміє. Він навіть створює власну "приватну військову компанію", щоб вберегтися від можливих зачисток з боку ФСБ, як це було на окупованому Донбасі після 2014 року.
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Попри все, не варто забувати, що майбутнє звільнення Криму, найімовірніше, не буде простим. Там багато оборонних укріплень та різних колаборантів.
Звільнення Криму – це вкрай важка робота. Півострів добре фортифікований, а в північній частині нариті колосальні укріплення. Це – серйозна військова база. Також там багато колаборантів,
– зауважив Тизенгаузен.
Звільнення Криму: коротко
- Офіційна влада неодноразово наголошувала про намір вибити російських окупантів з усієї території України. Жодних винятків тут немає.
- Нещодавно російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Правозахисник та співзасновник громадської організації "Крим SOS" Алім Алієв розповів, як ця трагедія вплине на Крим.
- На території Криму активно працюють проукраїнські партизани. Нещодавно рух "Атеш" оприлюднив координати російського ЗРК поблизу Севастополя.