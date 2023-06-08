Участники "Атеш" призвали коллаборантов внимательно читать обращение, ведь это последний шанс спастись и, возможно, заслужить прощение. Об этом информирует 24 Канал.
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Приближается время расплаты
"Ваш билет в нормальную жизнь – это сотрудничество с нами. Нам нужна информация. И если вы работаете на ответственных постах и имеете секретную информацию о ра*истах – используйте эти знания сейчас для своего спасения", – подчеркнули в "Атеш".
Колаборантам посоветовали снабжать партизан информацией, а также саботировать приказы оккупантов и помогать движению сопротивления.
Если за вами нет тяжких преступлений, вы можете искупить свои грехи. Как это сделать? Пишите нам через бот "ТукТук". Это будет сигналом, что вы готовы к сотрудничеству. Повторяем. Приближается час расплаты. Это ваш последний шанс. Пишите!
– подчеркнули партизаны.
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Партизаны выяснили, кто подорвал Каховскую ГЭС
- Утром 6 июня в "Атеш" сообщили, что уже выяснили, кто взорвал ГЭС в Херсонской области. Отметили, что это сделал 1 батальон 205 мотострелковой бригады из Будённовска Ставропольского края.
- В партизанском движении добавили, что уже разослали ориентиры своим агентам, чтобы отомстить исполнителям этого теракта.
- Более того, вскоре в "Атеш" обнародовали поименный список оккупантов.