Участники "Атеш" призвали коллаборантов внимательно читать обращение, ведь это последний шанс спастись и, возможно, заслужить прощение. Об этом информирует 24 Канал.

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Приближается время расплаты

"Ваш билет в нормальную жизнь – это сотрудничество с нами. Нам нужна информация. И если вы работаете на ответственных постах и имеете секретную информацию о ра*истах – используйте эти знания сейчас для своего спасения", – подчеркнули в "Атеш".

Колаборантам посоветовали снабжать партизан информацией, а также саботировать приказы оккупантов и помогать движению сопротивления.

Если за вами нет тяжких преступлений, вы можете искупить свои грехи. Как это сделать? Пишите нам через бот "ТукТук". Это будет сигналом, что вы готовы к сотрудничеству. Повторяем. Приближается час расплаты. Это ваш последний шанс. Пишите!

– подчеркнули партизаны.

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