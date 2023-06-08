Учасники "Атеш" закликали колаборантів уважно читати звернення, адже це останній шанс врятуватися та, можливо, заслужити прощення. Про це інформує 24 Канал.

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Наближається час розплати

"Ваш квиток у нормальне життя – це співпраця з нами. Нам потрібна інформація. І якщо ви працюєте на відповідальних постах і маєте секретну інформацію про ра*истів — використовуйте ці знання зараз для свого порятунку", – підкреслили в "Атеш".

Колаборантам порадили забезпечувати партизан інформацією, а ще саботувати накази окупантів та допомагати руху опору.

Якщо за вами немає тяжких злочинів, ви можете спокутувати свої гріхи. Як це зробити? Пишіть нам через бот "ТукТук". Це буде сигналом, що ви готові до співпраці. Повторюємо. Наближається година розплати. Це ваш останній шанс. Пишіть!

– наголосили партизани.

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