Более 10 тысяч активных участников: координатор движения "Желтая лента" объяснил, как можно присоединиться

"Желтая лента" – это движение ненасильственного сопротивления, возникшего в Херсоне в апреле 2022 года. За последние 15 месяцев организация разрослась собственной сетью проактивных патриотически настроенных людей от Луганска до Ялты.

Об этом 24 Каналу рассказал координатор движения "Желтая лента" Иван. Он добавил, что сейчас движение насчитывает около 10 тысяч активных участников, которые не только распространяют желтые ленты, украинские флаги и патриотические плакаты, но и собирают данные о коллаборантах, предателях, оккупантах, а также фиксируют военные преступления России.

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Как присоединиться к движению

Присоединиться к движению "Желтая лента" можно с помощью единого чат-бота "Вместе". Любой украинец на временно оккупированных территориях может активировать его и выбрать ту задачу, которая понравится больше всего и будет доступна.

К примеру, завязать желтую ленту. Завязал, сфотографировал, послал фотографию, а координатор подтвердил выполненную задачу. С каждым новым заданием ты будешь открывать все больше новых задач и будешь подниматься на уровне,

– сказал координатор движения "Желтая лента".

В чат-боте можно получить консультацию и рекомендации по безопасности от координатора. Он объяснит, как безопасно выполнять те или иные задачи, как правильно настроить и чистить телефон.

Какая цель новой инициативы "Глаза": смотрите видео

Меры безопасности

Люди, находящиеся на временно оккупированных территориях, лучше разбираются в вопросах безопасности. Ведь рекомендации зависят от места нахождения. Украинцы понимают базовые правила кибергигиены, однако в большинстве случаев координаторы движения рекомендуют правильно оценивать ситуацию.

Когда выходишь на выполнение задания, посмотри на карту видеокамер, которая доступна в чат-боте. Если ты уже на задании, оценивай ситуацию, посмотри, есть ли посторонние глаза, которые могут зафиксировать. Возможно, нужно выбрать определенное время, когда будет меньше людей или не будет российского патруля,

– отметил Иван.

Все рекомендации по безопасности базируются на правильной оценке ситуации и умении очистить телефон от посторонних материалов, телеграмм-каналов и т.д.

Во время задержания россияне допрашивают активистов, проверяют телефон, что они пишут, на каком языке, на какие каналы подписаны. Кроме того, оккупанты показывают телеграмм-канал движения "Желтая лента" и называют объединение партизан террористической организацией.

Российские захватчики пытаются найти какие-либо доказательства, чтобы доказать, что человек является участником партизанского движения. Однако, если участник соблюдает все требования и безопасности, сделать это сложно.

Фиксация военных преступлений

Украинец на оккупированной территории – глаза международной правоохранительной системы. Для кремлевского диктатора Владимира Путина и всех военных преступников России наказания неизбежны. Однако разрабатываемая и планируемая система международного трибунала должна иметь основу и доказательную базу.

После освобождения оккупированного населенного пункта правоохранительным организациям сложно фиксировать уже постфактум преступления. Доказательства могут теряться, свидетели уезжают из тех городов или просто исчезают, ведь россияне все подчищают,

– рассказал координатор Иван.

Движение "Желтая лента" запускает инициативу "Глаза". Теперь украинцы на вот смогут сообщать о всех военных преступлениях россиян через специальный чат-бот. Такая инициатива облегчит работу стражам порядка и поможет собрать информацию о военных преступлениях для будущего международного трибунала.

Инициатива "Глаза" / Движение "Желтая лента"

Главной фишкой инициативы будет расклеивание глаз – просто плакат с глазами на оккупированных территориях. Это гораздо безопаснее, чем расклеивать что-то патриотическое.

"Это будет побуждать россиян бойкотировать собственную работу или выезжать в Россию, а также запугать. Этот эффект страха будет останавливать от совершения будущих военных преступлений", – добавил координатор движения "Желтая лента".

Что известно о деятельности движения "Желтая лента"