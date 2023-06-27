Собрание состоялось на самой высокой вершине массива Чатыр-Даг – Эклизи-Бурун. Дату мероприятия, конечно, не раскрывают.

Обратите внимание Символ человечности и украинского народа: в Брюсселе открылась выставка движения сопротивления "Желтая лента"

На днях на самой высокой вершине массива Чатыр-Даг – Эклизи-Бурун произошло важное событие. Активисты движения "Желтая Лента" собрались на тайном координационном собрании. Мы делились опытом, вдохновляли друг друга и искали новые способы эффективной деятельности.

– говорится в сообщении.

В "Желтой Ленте" подчеркнули, что в такие непростые времена активизм играет важную роль в изменении общества. Движение "Желтая лента" уже стало силой. Оно требует перемен и создает светлое будущее Украины.

Активисты провели тайное собрание / "Желтая лента"

Движение "Желтая лента" запускает бессрочную акцию

Движение "Желтая лента" в июне 2023 года сообщил о старте новой акции под названием "Пали российское". Она будет продолжаться бессрочно. Людей призывают:

срывать и собирать российскую символику;

сжигать российские триколоры;

сжигать российские газеты и другую пропагандистскую продукцию;

сжигать колорадские ленты.

В то же время подчеркивают, что делать это нужно, заботясь о собственной безопасности.