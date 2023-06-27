Збори відбулися на найвищій вершині масиву Чатир-Даг – Еклізі-Бурун. Дату заходу, звичайно, не розкривають.
Зверніть увагу Символ людяності та українського народу: у Брюсселі відкрили виставку руху опору "Жовта стрічка"
На днях на найвищій вершині масиву Чатир-Даг – Еклізі-Бурун відбулася важлива подія. Активісти руху "Жовта Стрічка" зібралися на таємному координаційному зборі. Ми ділилися досвідом, надихали один одного та шукали нові способи ефективної діяльності,
– мовиться у повідомленні.
У "Жовтій Стрічці" наголосили, що у такі непрості часи активізм грає важливу роль у зміні суспільства. Рух "Жовта стрічка" вже став силою. Вона вимагає змін та створює світле майбутнє України.
Активісти провели таємні збори / "Жовта стрічка"
Рух "Жовта стрічка" запускає безстрокову акцію
Рух "Жовта стрічка" у червні 2023 року повідомив про старт нової акції під назвою "Пали російське". Вона триватиме безстроково. Людей закликають:
- зривати й збирати російську символіку;
- спалювати російські триколори;
- спалювати російські газети й іншу пропагандистську продукцію;
- спалювати колорадські стрічки.
Водночас наголошують, що робити це потрібно, дбаючи про власну безпеку.