Об этом 24 Каналу рассказал координатор движения "Желтая лента" Иван. Он добавил, что сейчас движение насчитывает около 10 тысяч активных участников, которые не только распространяют желтые ленты, украинские флаги и патриотические плакаты, но и собирают данные о коллаборантах, предателях, оккупантах, а также фиксируют военные преступления России.

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Как присоединиться к движению

Присоединиться к движению "Желтая лента" можно с помощью единого чат-бота "Вместе". Любой украинец на временно оккупированных территориях может активировать его и выбрать ту задачу, которая понравится больше всего и будет доступна.

К примеру, завязать желтую ленту. Завязал, сфотографировал, послал фотографию, а координатор подтвердил выполненную задачу. С каждым новым заданием ты будешь открывать все больше новых задач и будешь подниматься на уровне,

– сказал координатор движения "Желтая лента".

В чат-боте можно получить консультацию и рекомендации по безопасности от координатора. Он объяснит, как безопасно выполнять те или иные задачи, как правильно настроить и чистить телефон.

Какая цель новой инициативы "Глаза": смотрите видео

Меры безопасности

Люди, находящиеся на временно оккупированных территориях, лучше разбираются в вопросах безопасности. Ведь рекомендации зависят от места нахождения. Украинцы понимают базовые правила кибергигиены, однако в большинстве случаев координаторы движения рекомендуют правильно оценивать ситуацию.

Когда выходишь на выполнение задания, посмотри на карту видеокамер, которая доступна в чат-боте. Если ты уже на задании, оценивай ситуацию, посмотри, есть ли посторонние глаза, которые могут зафиксировать. Возможно, нужно выбрать определенное время, когда будет меньше людей или не будет российского патруля,

– отметил Иван.

Все рекомендации по безопасности базируются на правильной оценке ситуации и умении очистить телефон от посторонних материалов, телеграмм-каналов и т.д.

Во время задержания россияне допрашивают активистов, проверяют телефон, что они пишут, на каком языке, на какие каналы подписаны. Кроме того, оккупанты показывают телеграмм-канал движения "Желтая лента" и называют объединение партизан террористической организацией.

Российские захватчики пытаются найти какие-либо доказательства, чтобы доказать, что человек является участником партизанского движения. Однако, если участник соблюдает все требования и безопасности, сделать это сложно.

Фиксация военных преступлений

Украинец на оккупированной территории – глаза международной правоохранительной системы. Для кремлевского диктатора Владимира Путина и всех военных преступников России наказания неизбежны. Однако разрабатываемая и планируемая система международного трибунала должна иметь основу и доказательную базу.

После освобождения оккупированного населенного пункта правоохранительным организациям сложно фиксировать уже постфактум преступления. Доказательства могут теряться, свидетели уезжают из тех городов или просто исчезают, ведь россияне все подчищают,

– рассказал координатор Иван.

Движение "Желтая лента" запускает инициативу "Глаза". Теперь украинцы на вот смогут сообщать о всех военных преступлениях россиян через специальный чат-бот. Такая инициатива облегчит работу стражам порядка и поможет собрать информацию о военных преступлениях для будущего международного трибунала.

Инициатива "Глаза" / Движение "Желтая лента"

Главной фишкой инициативы будет расклеивание глаз – просто плакат с глазами на оккупированных территориях. Это гораздо безопаснее, чем расклеивать что-то патриотическое.

"Это будет побуждать россиян бойкотировать собственную работу или выезжать в Россию, а также запугать. Этот эффект страха будет останавливать от совершения будущих военных преступлений", – добавил координатор движения "Желтая лента".

Что известно о деятельности движения "Желтая лента"