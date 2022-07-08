Румунія достроково відремонтувала залізницю, щоб чимшвидше експортувати зерно з України

Румунія завершила ремонт залізниці, якою доставлятимуть українське зерно. Роботи зробили на місяць раніше, щоб пришвидшити експорт.

Відповідну заяву зробив міністр транспорту Румунії Сорін Гріндяну. Про це він написав 7 липня.

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Румунія швидше завершила ремонт залізниці

Сьогодні вранці (мовиться про 7 липня – 24 канал) відкрилася ширококолійна залізниця в порт Галац. Роботи, що проводились CFR Infrastructure, почалися 6 червня і були завершені майже на місяць раніше розрахункового терміну,

– написав Гріндяну.

Також політик пояснив, що вантажні потяги, які йдуть з України через Молдову, можуть розвантажувати українське зерно безпосередньо в порту Галац, без потреби перевантаження на кордоні.

"Зерно буде швидше прибувати у порт Галац, перевантажуватись на баржі чи зберігатися в силосі в порту потужністю 25 000 тонн", – пояснив міністр транспорту.

Варто пригадати, що про ремонт цієї ділянки залізниці, що на Одещині, мовилось ще у травні. Тоді стало відомо, що:

відремонтують колію від молдовського міста Джурджулешти до порту в місті Галац;

ця ділянка залізниці з'єднана з українським містом Рені на півдні Одеської області;

вартість роботи Румунія оцінила в 1,28 мільйона леїв (приблизно 9 мільйонів гривень).

Коротко про нові шляхи транспортування українського зерна

Одеський порт заблокований через напад росії на Україну. Тому наразі неможливо у традиційний спосіб через море експортувати зерно в інші країни.

У червні стало відомо, що Україна розробила два маршрути для експорту зерна. Мовиться про Польщу та Румунію.

Тоді заступник міністра закордонних справ Дмитро Сенік розповів, що ці маршрути не ідеальні, адже створюють певні вузькі місця. Та Україна робить все можливе, щоб розробити їх.

Варто згадати, що постачання українського зерна є дуже важливим для країн Африки та Азії, адже вони є ключовими покупцями нашого зерна.

Окрім того, американський історик Тімоті Снайдер заявив, що кремль має план голоду та намагається його реалізувати. І нинішні події в Україні – один з етапів його втілення у життя.

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Ширина залізничних колій в Румунії – європейська, натомість в Україні та Молдові вони ширші. Однак залізнична лінія Джурджулешти – Галац має "суміщену" колію: тут одночасно прокладені рейки як для європейської колії, так і широкої. Тому поїзди з України можуть курсувати до порту без зайвих зупинок.