Румунія достроково відремонтувала залізницю, щоб чимшвидше експортувати зерно з України

8 липня 2022 , 00:24
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Джерело:

Сорін Гріндяну

Румунія завершила ремонт залізниці, якою доставлятимуть українське зерно. Роботи зробили на місяць раніше, щоб пришвидшити експорт.

Відповідну заяву зробив міністр транспорту Румунії Сорін Гріндяну. Про це він написав 7 липня. 

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Румунія швидше завершила ремонт залізниці

Сьогодні вранці (мовиться про 7 липня – 24 канал) відкрилася ширококолійна залізниця в порт Галац. Роботи, що проводились CFR Infrastructure, почалися 6 червня і були завершені майже на місяць раніше розрахункового терміну,
– написав Гріндяну.  

Також політик пояснив, що вантажні потяги, які йдуть з України через Молдову, можуть розвантажувати українське зерно безпосередньо в порту Галац, без потреби перевантаження на кордоні.

"Зерно буде швидше прибувати у порт Галац, перевантажуватись на баржі чи зберігатися в силосі в порту потужністю 25 000 тонн", – пояснив міністр транспорту. 

Варто пригадати, що про ремонт цієї ділянки залізниці, що на Одещині, мовилось ще у травні. Тоді стало відомо, що:

  • відремонтують колію від молдовського міста Джурджулешти до порту в місті Галац;
  • ця ділянка залізниці з'єднана з українським містом Рені на півдні Одеської області;
  • вартість роботи Румунія оцінила в 1,28 мільйона леїв (приблизно 9 мільйонів гривень). 
Важливо! Ширина залізничних колій в Румунії – європейська, натомість в Україні та Молдові вони ширші. Однак залізнична лінія Джурджулешти – Галац має "суміщену" колію: тут одночасно прокладені рейки як для європейської колії, так і широкої. Тому поїзди з України можуть курсувати до порту без зайвих зупинок.

Коротко про нові шляхи транспортування українського зерна

  • Одеський порт заблокований через напад росії на Україну. Тому наразі неможливо у традиційний спосіб через море експортувати зерно в інші країни. 
  • У червні стало відомо, що Україна розробила два маршрути для експорту зерна. Мовиться про Польщу та Румунію. 
  • Тоді заступник міністра закордонних справ Дмитро Сенік розповів, що ці маршрути не ідеальні, адже створюють певні вузькі місця. Та Україна робить все можливе, щоб розробити їх.
  • Варто згадати, що постачання українського зерна є дуже важливим для країн Африки та Азії, адже вони є ключовими покупцями нашого зерна. 
  • Окрім того, американський історик Тімоті Снайдер заявив, що кремль має план голоду та намагається його реалізувати. І нинішні події в Україні – один з етапів його втілення у життя.

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Автор: Діана Квасневська