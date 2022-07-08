Румыния досрочно отремонтировала железную дорогу, чтобы поскорее экспортировать зерно из Украины

Румыния завершила ремонт железной дороги, по которой будут доставлять украинское зерно. Работы сделали на месяц раньше, чтобы ускорить экспорт.

Соответствующее заявление сделал министр транспорта Румынии Сорин Гриндяну. Об этом он написал 7 июля.

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Румыния быстрее завершила ремонт железной дороги

Сегодня утром (говорится о 7 июля – 24 канале) открылась широколейная железная дорога в порт Галац. Работы, проводимые CFR Infrastructure, начались 6 июня и были завершены почти на месяц раньше расчетного срока,

– написал Гриндяну.

Также политик пояснил, что грузовые поезда, которые следуют из Украины через Молдову, могут разгружать украинское зерно непосредственно в порту Галац, без перегрузки на границе.

"Зерно будет быстрее прибывать в порт Галац, перегружаться на баржи или храниться в силосе в порту, мощностью 25 000 тонн", –пояснил министр транспорта.

Стоит вспомнить, что о ремонте этого участка железной дороги Одесской области говорилось еще в мае. Тогда стало известно, что:

отремонтируют колею от молдавского города Джурджулешты в порт в городе Галац;

этот участок железной дороги соединен с украинским городом Рени на юге Одесской области;

стоимость работы Румыния оценила в 1,28 миллиона леев.

Кратко о новых путях транспортировки украинского зерна

Одесский порт заблокирован из-за нападения России на Украину. Поэтому невозможно традиционным способом через море экспортировать зерно в другие страны.

В июне стало известно, что Украина разработала два маршрута для экспорта зерна. Речь идет о Польше и Румынии.

Тогда заместитель министра иностранных дел Дмитрий Сеник рассказал, что эти маршруты не идеальны, ведь создают узкие места. И Украина делает все возможное, чтобы разработать их.

Стоит вспомнить, что поставки украинского зерна очень важны для стран Африки и Азии, ведь они являются ключевыми покупателями нашего зерна.

Кроме того, американский историк Тимоти Снайдер заявил, что кремль имеет план голода и пытается его реализовать. И нынешние события в Украине – один из этапов его воплощения в жизнь.

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Ширина железнодорожных путей в Румынии – европейская, а в Украине и Молдове они шире. Однако железнодорожная линия Джурджулешты – Галац имеет "совмещенный" путь – здесь одновременно проложены рельсы как для европейского пути, так и широкого. Поэтому поезда из Украины могут курсировать в порт без лишних остановок.