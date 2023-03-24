Румунська сенаторка закликала анексувати частину України: у МЗС жорстко відповіли

Проросійська сенаторка Румунії Діана Шошоаке запропонувала законопроєкт про денонсацію договору про добросусідство і співпрацю Румунії та України. Вона закликала Київ віддати Румунії історичні території, на яких "проживають брати-румуни".

Мовиться про острів Зміїний, північну частину Буковини, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Ізмаїл), а також історичний Марамуреш. У МЗС України на такі заяви відповіли санкціями, повідомляє 24 Канал.

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Як відреагували в МЗС

Речник відомства Олег Ніколенко назвав дії Шошоаке "класичним прикладом із методички російського реваншизму".

Ми рішуче засуджуємо спробу поставити під сумнів територіальну цілісність України, підважити дух добросусідства між Україною та Румунією. МЗС України ініціює накладення санкцій на Діану Шошоаке як особу, яка створює загрозу національній безпеці,

– заявив Ніколенко.

Слід також додати, що Шошоаке апелювала таке рішення "допомогою Бухареста Києву під час війни". Ультраправа політикиня заявляла, що "хоче відновити культурну ідентичність, традиції, звичаї та релігію населення Румунії".

Крім того, сенаторка просить Україну "віддати Румунії ці землі", адже після початку повномасштабного вторгнення країна приймала у себе українських біженців.

Сенаторка почала виправдовуватись

Діана Шошоаке – юристка, засновниця партії S.O.S. та позафракційна сенаторка у парламенті Румунії. Її неодноразово критикували за зв'язки з Росією.

Шошоаке спробувала пояснити свою пропозицію після розголосу цинічних заяв. Вона зауважила, що її законодавчу ініціативу "не треба інтерпретувати будь-яким чином як підхід до війни".

За її словами, справжня мета цього законопроєкту – "уникнути примусової етнічної асиміляції румунів в Україні". Імовірно, вона має на увазі закон про нацменшини, який був однією з вимог для кандидатства України в Євросоюзі.

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