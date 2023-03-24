Румынская сенаторка призвала аннексировать часть Украины: в МИД жестко ответили

Пророссийская сенаторка Румынии Диана Шошоаке предложила законопроект о денонсации договора о добрососедстве и сотрудничестве Румынии и Украины. Она призвала Киев отдать Румынии исторические территории, на которых "проживают братья-румыны".

Речь идет об острове Змеином, северной части Буковины, Герце, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), а также историческом Марамуреше. В МИД Украины на такие заявления ответили санкциями, сообщает 24 Канал.

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Как отреагировали в МИДе

Спикер ведомства Олег Николенко назвал действия Шошоаке "классическим примером из методики российского реваншизма".

Мы решительно осуждаем попытку подвергнуть сомнению территориальную целостность Украины, поднять дух добрососедства между Украиной и Румынией. МИД Украины инициирует наложение санкций на Диану Шошоаке как лицо, создающее угрозу национальной безопасности,

– заявил Николенко.

Следует также добавить, что Шошоаке апеллировала такое решение "помощью Бухареста Киеву во время войны". Ультраправая политика заявляла, что "хочет восстановить культурную идентичность, традиции, обычаи и религию населения Румынии".

Кроме того, сенаторка просит Украину "отдать Румынии эти земли", ведь после начала полномасштабного вторжения страна принимала у себя украинских беженцев.

Сенаторша начала оправдываться

Диана Шошоаке – юрист, основатель партии SOS и внефракционный сенатор в парламенте Румынии. Ее не раз критиковали за связи с Россией.

Шошоаке попыталась объяснить свое предложение после огласки циничных заявлений. Она отметила, что ее законодательную инициативу "не нужно интерпретировать каким-либо образом как подход к войне".

По ее словам, настоящая цель этого законопроекта – "избежать принудительной этнической ассимиляции румын в Украине". Вероятно, она подразумевает закон о нацменьшинствах, который был одним из требований для кандидатства Украины в Евросоюзе.

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