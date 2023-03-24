Речь идет об острове Змеином, северной части Буковины, Герце, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), а также историческом Марамуреше. В МИД Украины на такие заявления ответили санкциями, сообщает 24 Канал.
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Как отреагировали в МИДе
Спикер ведомства Олег Николенко назвал действия Шошоаке "классическим примером из методики российского реваншизма".
Мы решительно осуждаем попытку подвергнуть сомнению территориальную целостность Украины, поднять дух добрососедства между Украиной и Румынией. МИД Украины инициирует наложение санкций на Диану Шошоаке как лицо, создающее угрозу национальной безопасности,
– заявил Николенко.
Следует также добавить, что Шошоаке апеллировала такое решение "помощью Бухареста Киеву во время войны". Ультраправая политика заявляла, что "хочет восстановить культурную идентичность, традиции, обычаи и религию населения Румынии".
Кроме того, сенаторка просит Украину "отдать Румынии эти земли", ведь после начала полномасштабного вторжения страна принимала у себя украинских беженцев.
Сенаторша начала оправдываться
Шошоаке попыталась объяснить свое предложение после огласки циничных заявлений. Она отметила, что ее законодательную инициативу "не нужно интерпретировать каким-либо образом как подход к войне".
По ее словам, настоящая цель этого законопроекта – "избежать принудительной этнической ассимиляции румын в Украине". Вероятно, она подразумевает закон о нацменьшинствах, который был одним из требований для кандидатства Украины в Евросоюзе.
Румыния тоже страдает от русско-украинской войны: что известно
- Во время массированной ракетной атаки 10 февраля Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал официальное уведомление о том, что 2 российские крылатые ракеты "Калибр" около 10:18 пересекли границу Украины и Молдовы. Уже в 10:33 эти ракеты нарушили воздушное пространство Румынии, а затем снова вошли в воздушное пространство Украины.
- В Минобороны Молдовы подтвердили пролет вражеской ракеты над своей территорией.
- В то же время в Министерстве обороны Румынии заявили, что российские ракеты на территорию их страны не залетали. В Бухаресте заявили, что зафиксировали воздушную цель примерно в 35 километрах к северо-востоку от своей границы.
- В воздушных силах ВСУ пообещали предоставить определенные данные и материалы с радаров, где были зафиксированы пролеты ракет над Румынией.