Я на своєму місці, – Кравченко відреагував на чутки про свою відставку з посади генпрокурора
- В Офісі генпрокурора спростували інформацію, яка шириться в мережі, про нібито подання Кравченком заяви на відставку.
- Сам генеральний прокурор також зазначив, що не подавав у відставку.
У мережі писали, що генпрокурор Руслан Кравченко нібито подав заяву про відставку. Сам він спростував відповідну інформацію та підкреслив, що залишається "на своєму місці".
Про це пише 24 Канал з посиланням на допис генпрокурора в телеграмі.
Дивіться також Після проведення перевірок звільнили майже 60 прокурорів зі статусом інвалідності, – Кравченко
Що відомо про чутки щодо відставки Кравченка?
В деяких телеграм-каналах поширили інформацію про нібито подання Кравченком заяви про відставку. В Офісі Генерального прокурора оприлюднили офіційну заяву, де зазначили, що інформація, яку поширюють в мережі, є недостовірною.
Там підкреслили, що жодних заяв про відставку Генеральний прокурор не подавав.
"Він перебуває на робочому місці та у повному обсязі здійснює свої повноваження", – додали там.
Сам Кравченко також прокоментував чутки. Він наголосив, що не подавав і не збирається подавати у відставку.
Я на своєму місці. І продовжую виконувати обов’язки Генерального прокурора. Я знаю кожного, хто працює зараз проти мене і прокуратури як інституції, можете не маскуватися, я за кожним прийду особисто. Я залишаюся там, де обіцяв бути, там, де найважче. Працюємо далі, не розслабляємось,
– наголосив він.
Дивіться також Розслідував справу Януковича і служив в АТО: хто такий Руслан Кравченко, який став генпрокурором
Призначення Кравченка генпрокурором: коротко
Верховна Рада 17 червня цього року підтримала призначення Кравченка на посаду генерального прокурора України.
Згодом Володимир Зеленський підписав указ про призначення Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора.
Відповідний документ №416/2025 опублікований на сайті президента. Указ датований 21 червня.