Про це пише 24 Канал з посиланням на допис генпрокурора в телеграмі.

Що відомо про чутки щодо відставки Кравченка?

В деяких телеграм-каналах поширили інформацію про нібито подання Кравченком заяви про відставку. В Офісі Генерального прокурора оприлюднили офіційну заяву, де зазначили, що інформація, яку поширюють в мережі, є недостовірною.

Там підкреслили, що жодних заяв про відставку Генеральний прокурор не подавав.

"Він перебуває на робочому місці та у повному обсязі здійснює свої повноваження", – додали там.

Сам Кравченко також прокоментував чутки. Він наголосив, що не подавав і не збирається подавати у відставку.

Я на своєму місці. І продовжую виконувати обов’язки Генерального прокурора. Я знаю кожного, хто працює зараз проти мене і прокуратури як інституції, можете не маскуватися, я за кожним прийду особисто. Я залишаюся там, де обіцяв бути, там, де найважче. Працюємо далі, не розслабляємось,

– наголосив він.

Призначення Кравченка генпрокурором: коротко