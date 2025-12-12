Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение генпрокурора в телеграмме.
Что известно о слухах об отставке Кравченко?
В некоторых телеграмм-каналах распространили информацию о якобы подаче Кравченко заявления об отставке. В Офисе Генерального прокурора обнародовали официальное заявление, где отметили, что информация, которую распространяют в сети, является недостоверной.
Там подчеркнули, что никаких заявлений об отставке Генеральный прокурор не подавал.
"Он находится на рабочем месте и в полном объеме осуществляет свои полномочия", – добавили там.
Сам Кравченко также прокомментировал слухи. Он подчеркнул, что не подавал и не собирается подавать в отставку.
Я на своем месте. И продолжаю выполнять обязанности Генерального прокурора. Я знаю каждого, кто работает сейчас против меня и прокуратуры как института, можете не маскироваться, я за каждым приду лично. Я остаюсь там, где обещал быть, там, где тяжелее всего. Работаем дальше, не расслабляемся,
– подчеркнул он.
Назначение Кравченко генпрокурором: коротко
Верховная Рада 17 июня этого года поддержала назначение Кравченко на должность генерального прокурора Украины.
Впоследствии Владимир Зеленский подписал указ о назначении Руслана Кравченко на должность генерального прокурора.
Соответствующий документ №416/2025 опубликован на сайте президента. Указ датирован 21 июня.