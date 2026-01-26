Болісна та неочікувана втрата: як колеги згадують нардепа Ореста Саламаху, який загинув у ДТП

Унаслідок трагічної ДТП на Львівщині загинув народний депутат, молодий політик та батько трьох дітей Орест Саламаха. Колеги та знайомі згадують, що депутат Саламаха був тією людиною у Верховній Раді, яка дійсно працювала в інтересах держави.

Про те, які слова про Ореста Саламаху після його загибелі пишуть у мережі, повідомляє 24 Канал.

Як згадують Ореста Саламаху, який загинув через ДТП в Сокільниках?

Орест Саламаха був народним депутатом України від фракції "Слуга народу". Він розбився в дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася 25 січня поблизу Львова. Саламаха їхав на квадроциклі й у якийсь момент зіштовхнувся з маршруткою. На жаль, нардеп не вижив після отриманих травм. У мережі пишуть слова співчуття з приводу загибелі Ореста Саламахи.

Глава фракції Давид Арахамія зазначив, що лікарі до останнього боролися за життя Ореста.

Трагічна подія трапилася сьогодні, в темну пору доби, на жвавій ділянці дороги біля Львова… Щирі співчуття родині. Розділяємо біль і сум від цієї передчасної втрати,

– написав Арахамія.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначив, що ця втрата була болючою та неочікуваною. За його словами, Орест Саламаха був молодим політиком, який віддано представляв свою громаду.

Народний депутат Євген Петруняк написав, що Саламаха для нього був близьким другом. Він зазначив, що депутат завжди був порядним та веселим, любив життя й залишався патріотом.

Ще одна депутатка партії "Слуга народу" Єлизавета Богуцька зазначила, що загибель Ореста Саламахи стала трагедією. Посадовиця також розкритикувала людей, які негативно та з осудом відреагували на подію.

Це просто на голову не налазить, яка кількість ноунеймів з заблокованими акаунтами повилазило з прокляттями родині і радістю з приводу смерті людини,

– йдеться в повідомленні Богуцької.

П’ятий президент України Петро Порошенко співчуває рідним, близьким і колегам Ореста Саламахи з приводу його передчасної загибелі. Посадовець зазначив, що для своїх дітей батько завжди залишатиметься прикладом та опорою.

Пригадав народного депутата Ореста Саламаху й виконувач обов'язків голови Львівської обласної ради Юрій Холод. За його словами, Орест був відкритою людиною, яка любила життя. Крім того, він залишався чудовим батьком.

Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький також написав про Ореста Саламаху після його загибелі.

Народний депутат Данило Гетьманцев написав, яким він пам'ятає Ореста Саламаху.

Ще одна жахлива смерть. Колеги, депутата, патріота, порядної, надійної людини Ореста Саламахи. Царство небесне. Вічна памʼять. Співчуття близьким,

– написав Гетьманцев.

Народний депутат від "Слуги народу" Ігор Фріс зазначив, що за кілька років він здружився з Орестом Саламахою. Він пише, що навіть не знає, якими словами підтримати дружину Ореста Анну та його дітей. Водночас він злий на суспільство, які "пишуть гидоту", замість того, щоб висловити сум і жаль з приводу загибелі молодого чоловіка.

Пост про втрату в колі народних депутатів написала й пресслужба Верховної Ради. Там співчувають рідним депутата, який загинув на 35-му році життя.

Під час роботи у Верховній Раді Орест Саламаха був головою підкомітету з питань місцевих бюджетів та бюджетної підтримки регіонального розвитку Комітету з питань бюджету,

– розповіли в парламенті.

Як загинув Орест Саламаха?