Важливий сигнал: чому Байден та Сі відмовились від участі в саміті G20 з Путіним
Джо Байден і Сі Цзіньпін відмовились брати участь у саміті "Великої двадцятки", який відбудеться 22 листопада в онлайн-форматі. Водночас на заході планує виступити Владімір Путін.
Політолог Володимир Фесенко сказав 24 Каналу, що в цьому контексті інтереси й позиції лідерів США та Китаю ситуативно збіглись. Тому неважливо, з яких саме причин політики ухвалили таке рішення. Це потужний сигнал російському президенту.
До теми Таємні переговори та розрядка 2․0 для світу: про що домовлялися Байден та Сі в США
"Байден демонструє, що він не хоче бути на одному інформаційному майданчику разом з Путіним. У Сі Цзіньпіна трохи інші мотиви, але той факт, що вони разом уникають цього онлайн-саміту, для нас це добра новина", – констатував Фесенко.
На його думку, Китай тепер демонструє певне дистанціювання від "Великої двадцятки", бо робить ставку на підвищення статусу БРІКС, де він явно претендує на головну роль.
Крім того, є певні суперечності між Китаєм та Індією, які між собою змагаються за регіональне лідерство.
Чого прагне досягти Росія участю в саміті G20
"Росія намагається демонструвати свою особливу роль як "лідера Глобального Півдня", як "адвоката його інтересів" перед Заходом", – зазначив Фесенко.
За його словами, це радше пропагандистська позиція. Країна-агресорка прагне вдавати, що спільно з країнами Півдня виступає проти імперіалістичного Заходу. Але натепер головна імперіалістична держава – це Росія, яка нападає на сусідню країну і проводить імперіалістичну політику на пострадянському просторі.
Таким самим цинізмом сповнена "роль миротворця", яку постійно намагається демонструвати Росія. Вона прагне всіх "врятувати", але йдеться лише про захоплення й знищення.
Байден і Сі нещодавно зустрілись: основне
- Президент США і лідер Китаю провели переговори в межах саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Зокрема, вони домовились про "відповідальну" конкуренцію, щоб не допустити глобального конфлікту.
- Президент України позитивно оцінив зустріч Джо Байдена та Сі Цзіньпіна. Володимир Зеленський вважає, що вона була "хорошою" для нашої країни.
- Якщо американсько-китайські відносини стануть контрольованими, можна сподіватись на позитивне підґрунтя для обговорення російсько-української війни. Можливо, Пекін навіть постачатиме дрони Києву.