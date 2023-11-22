У Росії великі проблеми: чому Сі Цзіньпін відмовився від участі у саміті G20 з Путіним

Джо Байден та Сі Цзіньпін одночасно відмовились брати участь у віртуальному саміті G20. Саме там виступатиме російський президент Владімір Путін.

Політолог Валентин Гладких в ефірі 24 Каналу пояснив, що попри зв'язок Китаю з Росією, позиція Сі Цзіньпіна не є втішною для росіян. І це ще раз підтвердила відмова лідера КНР брати участь у віртуальному саміті G20, де виступатиме Путін.

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Що задумав Китай

Якщо відмова від участі у віртуальному форумі з боку Джо Байдена не викликає здивування, то цього не скажеш про рішення лідера КНР Сі Цзіньпіна. Іще місяць тому Владімір Путін та Сі Цзіньпін зустрічалися у Пекіні на полях форуму "Один пояс – один шлях". Після цього у Росії вихвалялися "міцною дружбою" з Китаєм.

Однак на практиці не схоже, що справи йдуть так добре, як про це думали росіяни.

Китай не зацікавлений в посиленні Росії. Китай зацікавлений у послабленні Росії, тому що внаслідок війни проти України, Росія фактично опинилась у колоніальній залежності від Китаю, та навіть від Індії. Позиція США та Китаю в цьому є показовою,

– наголосив Валентин Гладких.

Не виключено, що на нещодавній зустрічі Джо Байден та Сі Цзіньпін серйозно обговорювали проблему Росії і, можливо, про щось таки домовились у ході розмови.

"Мовиться не про майбутнє України, а про майбутнє постросійського простору, як там поділять сфери впливу. Китай побоюється, що внаслідок послаблення чи зникнення Росії посиляться антикитайські настрої, Європа та США навпаки – що посилиться Китай, створюючи додаткові загрози", – зауважив політолог.

Однак у США, Європи та Китаю є спільний страх: що внаслідок послаблення чи розвалу Росії там утворяться деструктивні, терористичні суб'єкти. Є загроза того, що в багатьох теперішніх республіках Росії можуть поширитись радикальні релігійні угруповання.

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Нікому не вигідна перемога Росії

"Безумовно, це змушені враховувати. Але підкреслюю, що ніхто у світі не зацікавлений у посиленні Росії. В кращому випадку – за цим пасивно спостерігають або ж опосередковано допомагають, щоб Росія не колапсувала до того, як вони між собою домовляться", – підкреслив Гладких.

У жодної країни немає бажання допомагати Росії настільки, щоб вона перемогла у війні проти України. Або принаймні вийшла із війни зміцнілою.

Позиція США та Китаю в цьому аспекті є показовою. Тим паче після зустрічі лідерів цих держав. Це дуже показово і дає нам підстави робити припущення про те, що, можливо, вони досягнули певного консенсусу з приводу майбутнього постросійського простору,

– підсумував політолог.

Путін виступив на G20: що відомо

У середу, 22 листопада, в онлайн-форматі проходить саміт країн "Великої двадцятки". Президент Росії Владімір Путін висловив бажання вперше з початку повномасштабного вторгнення виступити на полях саміту. Як уже було зазначено, ні лідер Китаю, ні лідер Сполучених Штатів не доєднувались до зустрічі.

Владімір Путін іще не встиг розпочати свою промову, як уже осоромився цинічною заявою. Події в Україні він назвав "трагедією", яку необхідно зупинити. Диктатор також заявив, що Росія, мовляв, ніколи не відмовлялась від мирних перемовин з Україною.

На цю заяву уже відреагував радник голови ОПУ Михайло Подоляк. Він заявив, що Путін вкотре спотворює реальність, хоч при цьому добре усвідомлює свої дії. А для зупинення "трагедії в Україні" Росії достатньо просто вивести війська з нашої території, хоч до цього Путін ніяк не дійде.

Зустріч Джо Байдена та Сі Цзіньпіна відбулась у Сан-Франциско 15 листопада. Основна частина перемовин пройшла за зачиненими дверима, тож не можна сказати напевне про домовленості лідерів. Однак, за переконанням Володимира Зеленського, зустріч була вдалою для України і матиме позитивні наслідки надалі.