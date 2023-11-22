У Росії великі проблеми: чому Сі Цзіньпін відмовився від участі у саміті G20 з Путіним
Джо Байден та Сі Цзіньпін одночасно відмовились брати участь у віртуальному саміті G20. Саме там виступатиме російський президент Владімір Путін.
Політолог Валентин Гладких в ефірі 24 Каналу пояснив, що попри зв'язок Китаю з Росією, позиція Сі Цзіньпіна не є втішною для росіян. І це ще раз підтвердила відмова лідера КНР брати участь у віртуальному саміті G20, де виступатиме Путін.
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Що задумав Китай
Якщо відмова від участі у віртуальному форумі з боку Джо Байдена не викликає здивування, то цього не скажеш про рішення лідера КНР Сі Цзіньпіна. Іще місяць тому Владімір Путін та Сі Цзіньпін зустрічалися у Пекіні на полях форуму "Один пояс – один шлях". Після цього у Росії вихвалялися "міцною дружбою" з Китаєм.
Однак на практиці не схоже, що справи йдуть так добре, як про це думали росіяни.
Китай не зацікавлений в посиленні Росії. Китай зацікавлений у послабленні Росії, тому що внаслідок війни проти України, Росія фактично опинилась у колоніальній залежності від Китаю, та навіть від Індії. Позиція США та Китаю в цьому є показовою,
– наголосив Валентин Гладких.
Не виключено, що на нещодавній зустрічі Джо Байден та Сі Цзіньпін серйозно обговорювали проблему Росії і, можливо, про щось таки домовились у ході розмови.
"Мовиться не про майбутнє України, а про майбутнє постросійського простору, як там поділять сфери впливу. Китай побоюється, що внаслідок послаблення чи зникнення Росії посиляться антикитайські настрої, Європа та США навпаки – що посилиться Китай, створюючи додаткові загрози", – зауважив політолог.
Однак у США, Європи та Китаю є спільний страх: що внаслідок послаблення чи розвалу Росії там утворяться деструктивні, терористичні суб'єкти. Є загроза того, що в багатьох теперішніх республіках Росії можуть поширитись радикальні релігійні угруповання.
Валентин Гладких про відмову Китаю та США брати участь у саміті G20: дивіться відео
Нікому не вигідна перемога Росії
"Безумовно, це змушені враховувати. Але підкреслюю, що ніхто у світі не зацікавлений у посиленні Росії. В кращому випадку – за цим пасивно спостерігають або ж опосередковано допомагають, щоб Росія не колапсувала до того, як вони між собою домовляться", – підкреслив Гладких.
У жодної країни немає бажання допомагати Росії настільки, щоб вона перемогла у війні проти України. Або принаймні вийшла із війни зміцнілою.
Позиція США та Китаю в цьому аспекті є показовою. Тим паче після зустрічі лідерів цих держав. Це дуже показово і дає нам підстави робити припущення про те, що, можливо, вони досягнули певного консенсусу з приводу майбутнього постросійського простору,
– підсумував політолог.
Путін виступив на G20: що відомо
- У середу, 22 листопада, в онлайн-форматі проходить саміт країн "Великої двадцятки". Президент Росії Владімір Путін висловив бажання вперше з початку повномасштабного вторгнення виступити на полях саміту. Як уже було зазначено, ні лідер Китаю, ні лідер Сполучених Штатів не доєднувались до зустрічі.
- Владімір Путін іще не встиг розпочати свою промову, як уже осоромився цинічною заявою. Події в Україні він назвав "трагедією", яку необхідно зупинити. Диктатор також заявив, що Росія, мовляв, ніколи не відмовлялась від мирних перемовин з Україною.
- На цю заяву уже відреагував радник голови ОПУ Михайло Подоляк. Він заявив, що Путін вкотре спотворює реальність, хоч при цьому добре усвідомлює свої дії. А для зупинення "трагедії в Україні" Росії достатньо просто вивести війська з нашої території, хоч до цього Путін ніяк не дійде.