Саміт Кримської платформи: Зеленський зробив заяву про територіальні поступки України
- Володимир Зеленський на саміті Кримської платформи підкреслив важливість непорушності міжнародного порядку та закликав не допустити силового зміни кордонів у Європі.
- Президент України наголосив на критичній необхідності підтримки з боку міжнародних партнерів і подякував за їхню допомогу у відновленні територіальної цілісності України.
Володимир Зеленський заявив, що світова спільнота не має права дозволити будь-які спроби втручання у територіальний устрій незалежних держав. Він закликав партнерів продовжувати підтримку України.
Президент України наголосив на незмінності європейських принципів і неприпустимості силового перекроювання кордонів, повідомляє 24 Канал.
Про що сказав Зеленський у своєму зверненні?
Під час свого звернення до учасників IV парламентського саміту Кримської платформи Володимир Зеленський підкреслив, що міжнародний порядок має залишатись непорушним, а будь-які спроби змінювати кордони силою не можуть мати місця в Європі. Водночас глава держави подякував партнерам за постійну допомогу та наголосив на важливості їхньої активної позиції.
Зеленський закликав міжнародних партнерів не спостерігати осторонь, а впливати на хід події, адже підтримка України саме в цей момент є критично необхідною.
Надзвичайно важливо підтримувати Україну в процесі переговорів – я дякую за кожну пораду, за все, що ми отримуємо від європейських лідерів. Також надзвичайно важливо підтримувати принципи, яких дотримується Європа. Кордони не можна змінити силою. Злочинці не повинні залишитися безкарними. Вони мають відповісти за війну, яку розпочали,
– наголосив президент.
Окрему увагу президент звернув на роль Кримської платформи, назвавши її важливим інструментом у боротьбі України за деокупацію та відновлення територіальної цілісності. Він підкреслив, що міжнародна спільнота не може допустити втручання будь-якої держави в територіальний устрій іншої чи розв'язання війни.
Що відомо про переговорний процес щодо війни в Україні?
Переговори щодо припинення війни тривають вже майже три тижні.
"Мирний план" Трампа містить 28 пунктів, які значно обмежують Київ. Українські та європейські посадовці розкритикували його, зазначивши, що він вигідний лише Москві.
Представники США, України та Європи зустрілись у Женеві 23 листопада, щоб розглянути мирний план Трампа. Зустріч була досить продуктивною для Києва – на основі пропозицій України буде внесено "деякі зміни".
Європейський план завершення війни в Україні містить 24 положення, серед яких контроль за дотриманням режиму тиші та проведення обміну полоненими. У документі наголошується на гарантіях збереження українського суверенітету, відкритих перспективах вступу до НАТО і ЄС, а також на відновленні санкцій проти Росії у разі невиконання домовленостей.