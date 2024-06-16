Я був із Зеленським в Одесі, коли російська ракета вдарила по порту, – прем'єр Греції

Прем'єр-міністр Греції пригадав свій візит в Одесу, під час якого росіяни обстріляли місто. Кіріакос Міцотакіс наголосив на важливості вільного судноплавства у Чорному морі та захисту портової інфраструктури.

Відповідну заяву грецький політик зробив на полях Саміту миру у Швейцарії. Він зазначив, що відповідні пункти містяться, що у спільному комюніке заходу.

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Безпека судноплавства

Прем'єр Греції під час свого виступу на Саміті миру зазначив, що був з Володимиром Зеленським в Одесі, коли росіяни вдарили по порту. Тому він вважає, що захист портової інфраструктури є ключовим для збереження експорту з України. Це, своєю чергою, допоможе стримати ріст цін на продовольство.

Ця війна стала глобальною проблемою і тому ми сьогодні тут. Міжнародні правила повинні дотримуватися, щоб народи самі визначали свою долю та своє майбутнє. Ядерна безпека не може бути під загрозою. Їжа не може використовуватися як зброя,

– заявив Міцотакіс.

Грецький політик зазначив, що країна продовжить допомагати Україні, щоб вона могла вийти на "справжні переговори, що призведуть до справжнього миру". Кіріакос Міцотакіс наголосив, що мир не може бути результатом української капітуляції.

Комюніке Саміту

Вже з'явилися перші результати Саміту миру у Швейцарії. Так, комюніке за результатами міжнародної зустрічі підписали 80 країн та 4 організації. Організації, що підтримали фінальний документ – це Рада Європи, Європейський парламент, Європейська Рада та Європарламент. Водночас рішення Саміту підписали Угорщина, Словаччина, Туреччина, Сербія.

Країни, що не підтримали комюніке – це Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, ПАР, Бразилія та Об'єднані Арабські Емірати.

Водночас глава МЗС України Дмитро Кулеба наголошував, що комюніке лишиться відкритим і після проведення Саміту. Тобто відповідні країни зможуть долучитися до нього пізніше – якщо виявлять бажання. Також низка країн, представників якої не було на Саміті, також розглядає можливість долучитися до комюніке.