Це прорив, – політолог назвав головний результат Саміту миру

Перший Глобальний саміт миру за ініціативою України доходить до завершення. Країни-учасниці вже опублікували спільне комюніке, яке визначає три головні пункти, які закладають підвалини для встановлення майбутнього миру.

Україна вже зробила неймовірне, об'єднавши довкола себе стільки країн, які підтримують саме українську формулу справедливого миру. Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Чаленко, пояснивши, що це вже перший успіх нашої держави.

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Головний результат саміту

До кінця підходить другий, тобто останній, день Глобального саміту миру у Швейцарії. Уже відомо, що 80 країн та 4 організації підписали спільне комюніке про основи миру.

Це прорив української дипломатії. Чесно кажучи, навіть попри те, що участь у Глобальному саміті миру взяли понад 100 держав та міжнародних організацій, я був песимістично налаштований щодо кількості підписів, які ми зберемо під цим документом. Але ми змогли зібрати 80 держав. Результат перевершив всі очікування,

– наголосив Ігор Чаленко.

За підсумками перших результатів саміту, можна констатувати, що мирний процес справді почався, базуючись на українській формулі миру. Її, нагадаємо, представили ще у листопаді 2022 року. До цього процесу долучається величезна кількість країн цивілізованого світу.

"Ми розуміємо, що Росії на наступних етапах вже доведеться зважати та вибудовувати власну дипломатію, виходячи з наявного результату. Це вже не є "українським ультиматумом", як розказувала Захарова чи Лавров (представниця та очільник МЗС Росії – 24 Канал). Це вже дипломатичний ультиматум більшості світу", – підкреслив політолог.

У Росії не залишилося аргументів

Цікаво, що напередодні саміту миру Владімір Путін виступив з абсолютно нереалістичними умовами, за яких Росія нібито піде на "мир". Однак це в розумінні російського диктатора означає, що Україна має при цьому віддати свої території та відмовитись від прагнення вступити до НАТО.

Звісно, Кремль по-всякому намагався дискредитувати саміт, зокрема, максимально зменшити кількість країн-учасниць на ньому, однак, як бачимо, досягнути цього завдання не вдалося.

Ті, хто захотіли взяти участь у Саміті – приїхали та висловили свою думку. Щобільше, російська сторона опосередковано десь звучала. Взяти, наприклад, виступ міністра закордонних справ Туреччині, де він згадав "пропозиції", а по факту ультиматуми Путіна. А проте Туреччина подала це так, що Росія, мовляв, у такий спосіб бажає домовлятися,

– зауважив Чаленко.

Очевидно, що перш ніж висувати якісь умови, Росії насамперед необхідно почати дотримуватися міжнародного права, продемонструвати повагу до суверенітету та територіальної цілісності України. Вже тоді можна починати роботу на Глобальному саміті миру.

"Після проведення цього великого заходу у Бюргенштоку, ні в Росії, ні в Китаю, чи в інших держав-партнерів Москви, вже немає аргументації, чому треба пропонувати альтернативи, які ніяк не відповідають міжнародному праву, мовляв, "не все так однозначно". Ні, якраз все однозначно, і саміт це показав", – наголосив політолог.

Для Росії такий розвиток подій, безумовно, є болісним. Саміт миру у Швейцарії став топтемою і в російському інформаційному просторі. Те, що його по-всякому намагаються очорнити, це вкотре є доказом, що Україна на правильному шляху.

Закладення основ миру

Ми уже згадували про спільне комюніке за підсумками саміту. Пропонуємо детальніше розглянути основні пункти, які містяться у декларації.

Ядерна безпека. ЗАЕС повинна працювати під контролем України.

ЗАЕС повинна працювати під контролем України. Глобальна продовольча безпека. Забезпечення доступу до портів Чорного та Азовського морів.

Забезпечення доступу до портів Чорного та Азовського морів. Повернення військовополонених, незаконно затриманих цивільних та депортованих дітей.

На те, як швидко вдасться реалізувати ці цілі насамперед необхідна політична воля.

Зрозуміло, якщо Росія не почне реагувати та комунікувати у цих трьох питаннях, то історія може йти іншим шляхом. А все ж з огляду на масовість підтримки конкретних пунктів, Росії доведеться йти на комунікацію. Думаю, насамперед це стосуватиметься продовольчої безпеки. Це той крок, який насправді можна зробити найшвидше,

– пояснив політолог.

Щодо питання обміну військовополонених, то пришвидшення можливе й у цьому процесі. Вже зараз відбувається певна інтенсифікація роботи Координаційного центру поводження з військовополоненими. З ядерною безпекою є певні нюанси.

"Путін прекрасно усвідомлює, що ЗАЕС для нього – це валізка без ручки. Він просто намагається нею шантажувати. Навіть не у сенсі ядерної безпеки. Ми ж маємо проблеми в енергосистемі. Путін може сказати, що поверне нам 6 гігаватів. Звісно, під питанням робота ЗАЕС без Каховського водосховища, а все ж. Думаю, для себе Путін залишає це як елемент торгу", – зауважив Чаленко.

Втім, зрештою, усі три пункти, які згадані у комюніке, є робочими. Їхнє виконання можна прокомунікувати, особливо з огляду на таку велику підтримку з боку світу. Це серйозний крок до забезпечення майбутнього миру в Україні.

Важливі заяви з Саміту миру