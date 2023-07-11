"Ця промова – шанс для Байдена": прогнози для України перед самітом НАТО
Для України було б дуже важливо почути безпосередньо від Джозефа Байдена на саміті НАТО запрошення до Альянсу після перемоги у війні, яку розпочала Росія.
Голова громадської ліги "Україна – НАТО" Сергій Джердж припустив, що промова Джозефа Байдена на саміті НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11 та 12 липня, могла б стати революційною. Про це він розповів 24 Каналу.
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НАТО потрібен для України, а Україна – для НАТО
Він зазначив, що всі розуміють, як НАТО потрібен для України, так і Україна потрібна для НАТО. І хоча між ними існують певні розбіжності та бюрократичні моменти, але треба дивитись вище цього та далі.
Для Джозефа Байдена ця промова – шанс зробити стратегічну заяву, яка матиме резонанс на довгі роки. На кшталт тих, які робив свого часу Рональд Рейган та інші видатні світові лідери. В цій промові він може позначити нові реалії,
– наголосив голова громадської ліги "Україна – НАТО".
Байден міг би закликати всіх країн-членів Альянсу надати Україні підтримку, тому що це прозвучало б позитивно у багатьох аспектах:
- це був би сигнал українському суспільству, що все йде добре й Україна наближається до НАТО;
- Кремль отримав би сигнал про те, що росіянам час забиратися з України, тому що вона вступає до НАТО;
- також сигнал європейським країнам – учасницям Альянсу – зробити все, щоб реалізувати цю мету.
"І це й же сприяло нашій державі та зміцнювало її", – підкреслив Джердж.
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Запрошення в НАТО прозвучить в якійсь формі
Загалом знаково, що Україна є в центрі уваги на саміті у Вільнюсі. І її питання будуть розглядатися в перший і важливий день цього заходу.
Також важливо, що Президент України Володимир Зеленський бере участь у саміті, тому що це певна платформа для лідерів країн учасниць НАТО. І дуже важливо їх почути та донести їм свою думку про сьогоднішню ситуацію в Україні. А також переконати скептиків, що наша країна повинна стати членом Альянсу.
"Генсек НАТО Єнс Столтенберг напередодні наголосив, що запрошення України в НАТО в якійсь формі прозвучить, хоча воно не буде документалізовано. Тому будемо чекати, в якій формі воно буде", – відзначив Сергій Джердж.Зверніть увагу! У перший день саміту НАТО відбудеться інавгураційне засідання нової Ради НАТО – Україна. Це новий орган на заміну попереднього – Комісії Україна – НАТО. Рада НАТО – Україна має більше повноважень та вищий статус. Більше не буде діяти План дій щодо членства України в НАТО. Зараз Україна повинна орієнтуватись на досвід Швеції та Фінляндії, які практично за рік набули членства в Альянсі.
Саміт НАТО у Вільнюсі: останні новини
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що триває робота над підсумковою заявою щодо членства України в НАТО. За його словами, в ній будуть "різні елементи". Проте Україна обов'язково отримає "сильне повідомлення".
- Крім того, Столтенберг запевнив, що Альянс буде стояти за Україну "стільки, скільки триває війна". НАТО має довготривалу програму, яка забезпечує Україні володіння силами Альянсу.
- Також президент Литви Гітанас Науседа закликав НАТО розташувати постійні бази поблизу російського кордону. Він наголосив, що Альянсу варто це зробити попри заборону розміщення постійних баз відповідно до акту про відносини і співробітництво НАТО з Росією 1997 року.