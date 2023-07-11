"Ця промова – шанс для Байдена": прогнози для України перед самітом НАТО

Для України було б дуже важливо почути безпосередньо від Джозефа Байдена на саміті НАТО запрошення до Альянсу після перемоги у війні, яку розпочала Росія.

Голова громадської ліги "Україна – НАТО" Сергій Джердж припустив, що промова Джозефа Байдена на саміті НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11 та 12 липня, могла б стати революційною. Про це він розповів 24 Каналу.

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НАТО потрібен для України, а Україна – для НАТО

Він зазначив, що всі розуміють, як НАТО потрібен для України, так і Україна потрібна для НАТО. І хоча між ними існують певні розбіжності та бюрократичні моменти, але треба дивитись вище цього та далі.

Для Джозефа Байдена ця промова – шанс зробити стратегічну заяву, яка матиме резонанс на довгі роки. На кшталт тих, які робив свого часу Рональд Рейган та інші видатні світові лідери. В цій промові він може позначити нові реалії,

– наголосив голова громадської ліги "Україна – НАТО".

Байден міг би закликати всіх країн-членів Альянсу надати Україні підтримку, тому що це прозвучало б позитивно у багатьох аспектах:

це був би сигнал українському суспільству, що все йде добре й Україна наближається до НАТО;

Кремль отримав би сигнал про те, що росіянам час забиратися з України, тому що вона вступає до НАТО;

також сигнал європейським країнам – учасницям Альянсу – зробити все, щоб реалізувати цю мету.

"І це й же сприяло нашій державі та зміцнювало її", – підкреслив Джердж.

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Запрошення в НАТО прозвучить в якійсь формі

Загалом знаково, що Україна є в центрі уваги на саміті у Вільнюсі. І її питання будуть розглядатися в перший і важливий день цього заходу.

Також важливо, що Президент України Володимир Зеленський бере участь у саміті, тому що це певна платформа для лідерів країн учасниць НАТО. І дуже важливо їх почути та донести їм свою думку про сьогоднішню ситуацію в Україні. А також переконати скептиків, що наша країна повинна стати членом Альянсу.

"Генсек НАТО Єнс Столтенберг напередодні наголосив, що запрошення України в НАТО в якійсь формі прозвучить, хоча воно не буде документалізовано. Тому будемо чекати, в якій формі воно буде", – відзначив Сергій Джердж.

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Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що триває робота над підсумковою заявою щодо членства України в НАТО. За його словами, в ній будуть "різні елементи". Проте Україна обов'язково отримає "сильне повідомлення".

Крім того, Столтенберг запевнив, що Альянс буде стояти за Україну "стільки, скільки триває війна". НАТО має довготривалу програму, яка забезпечує Україні володіння силами Альянсу.

Також президент Литви Гітанас Науседа закликав НАТО розташувати постійні бази поблизу російського кордону. Він наголосив, що Альянсу варто це зробити попри заборону розміщення постійних баз відповідно до акту про відносини і співробітництво НАТО з Росією 1997 року.

У перший день саміту НАТО відбудеться інавгураційне засідання нової Ради НАТО – Україна. Це новий орган на заміну попереднього – Комісії Україна – НАТО. Рада НАТО – Україна має більше повноважень та вищий статус. Більше не буде діяти План дій щодо членства України в НАТО. Зараз Україна повинна орієнтуватись на досвід Швеції та Фінляндії, які практично за рік набули членства в Альянсі.