"Эта речь – шанс для Байдена": прогнозы для Украины перед саммитом НАТО

Для Украины было бы очень важно услышать непосредственно от Джозефа Байдена на саммите НАТО приглашение в Альянс после победы в войне России.

Глава общественной лиги "Украина – НАТО" Сергей Джердж предположил, что речь Джозефа Байдена на саммите НАТО в Вильнюсе, который состоится 11 и 12 июля, могла бы стать революционной. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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НАТО необходим для Украины, а Украина – для НАТО

Он отметил, что все понимают, как НАТО необходим для Украины, так и Украина нужна для НАТО. И хотя между ними существуют определенные разногласия и бюрократические моменты, надо смотреть выше и дальше этого.

Для Джозефа Байдена эта речь – шанс сделать стратегическое заявление, которое будет иметь резонанс на долгие годы. Вроде тех, что в свое время делал Рональд Рейган и другие выдающиеся мировые лидеры. В этой речи он может обозначить новые реалии,

– подчеркнул глава общественной лиги "Украина – НАТО".

Байден мог бы призвать всех стран-членов Альянса оказать Украине поддержку, потому что это прозвучало бы положительно во многих аспектах:

это был бы сигнал украинскому обществу, что все идет хорошо и Украина приближается к НАТО;

Кремль получил бы сигнал о том, что россиянам пора убираться из Украины, потому что она вступает в НАТО;

также сигнал европейским странам – участникам Альянса – сделать все, чтобы реализовать эту цель.

"И это же способствовало нашему государству и укрепляло его", -- подчеркнул Джердж.

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Приглашение в НАТО прозвучит в какой-то форме

Вообще знаково, что Украина находится в центре внимания на саммите в Вильнюсе. И ее вопросы будут рассматриваться в первый и важный день этого мероприятия.

Также важно, что Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в саммите, поскольку это определенная платформа для лидеров стран-участниц НАТО. И очень важно их услышать и донести свое мнение о сегодняшней ситуации в Украине. А также убедить скептиков в том, что наша страна должна стать членом Альянса.

"Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне подчеркнул, что приглашение Украины в НАТО в какой-то форме прозвучит, хотя оно не будет задокументировано. Поэтому будем ждать, в какой форме оно будет», – отметил Сергей Джердж.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что идет работа над итоговым заявлением о членстве Украины в НАТО. По его словам, в ней будут "разные элементы". Однако Украина обязательно получит "сильное сообщение".

Кроме того, Столтенберг заверил, что Альянс будет стоять за Украину "столько, сколько идет война". НАТО имеет долгосрочную программу, которая обеспечивает Украине владение силами Североатлантического Альянса.

Также президент Литвы Гитанас Науседа призвал НАТО разместить постоянные базы вблизи российской границы. Он подчеркнул, что Альянс должен сделать это, несмотря на запрет размещения постоянных баз в соответствии с актом об отношениях и сотрудничестве НАТО с Россией в 1997 года.

В первый день саммита НАТО состоится инаугурационное заседание нового Совета НАТО – Украина. Это новый орган взамен предыдущего – Комиссии Украина –НАТО. Совет НАТО – Украина имеет больше полномочий и более высокий статус. Больше не будет действовать План действий по членству Украины в НАТО. Сейчас Украина должна ориентироваться на опыт Швеции и Финляндии, которые практически за год вступили в Альянс.