Глава общественной лиги "Украина – НАТО" Сергей Джердж предположил, что речь Джозефа Байдена на саммите НАТО в Вильнюсе, который состоится 11 и 12 июля, могла бы стать революционной. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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НАТО необходим для Украины, а Украина – для НАТО

Он отметил, что все понимают, как НАТО необходим для Украины, так и Украина нужна для НАТО. И хотя между ними существуют определенные разногласия и бюрократические моменты, надо смотреть выше и дальше этого.

Для Джозефа Байдена эта речь – шанс сделать стратегическое заявление, которое будет иметь резонанс на долгие годы. Вроде тех, что в свое время делал Рональд Рейган и другие выдающиеся мировые лидеры. В этой речи он может обозначить новые реалии,

– подчеркнул глава общественной лиги "Украина – НАТО".

Байден мог бы призвать всех стран-членов Альянса оказать Украине поддержку, потому что это прозвучало бы положительно во многих аспектах:

это был бы сигнал украинскому обществу, что все идет хорошо и Украина приближается к НАТО;

Кремль получил бы сигнал о том, что россиянам пора убираться из Украины, потому что она вступает в НАТО;

также сигнал европейским странам – участникам Альянса – сделать все, чтобы реализовать эту цель.

"И это же способствовало нашему государству и укрепляло его", -- подчеркнул Джердж.

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Приглашение в НАТО прозвучит в какой-то форме

Вообще знаково, что Украина находится в центре внимания на саммите в Вильнюсе. И ее вопросы будут рассматриваться в первый и важный день этого мероприятия.

Также важно, что Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в саммите, поскольку это определенная платформа для лидеров стран-участниц НАТО. И очень важно их услышать и донести свое мнение о сегодняшней ситуации в Украине. А также убедить скептиков в том, что наша страна должна стать членом Альянса.

"Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне подчеркнул, что приглашение Украины в НАТО в какой-то форме прозвучит, хотя оно не будет задокументировано. Поэтому будем ждать, в какой форме оно будет», – отметил Сергей Джердж.

Обратите внимание! В первый день саммита НАТО состоится инаугурационное заседание нового Совета НАТО – Украина. Это новый орган взамен предыдущего – Комиссии Украина –НАТО. Совет НАТО – Украина имеет больше полномочий и более высокий статус. Больше не будет действовать План действий по членству Украины в НАТО. Сейчас Украина должна ориентироваться на опыт Швеции и Финляндии, которые практически за год вступили в Альянс.

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