Глава общественной лиги "Украина – НАТО" Сергей Джердж предположил, что речь Джозефа Байдена на саммите НАТО в Вильнюсе, который состоится 11 и 12 июля, могла бы стать революционной. Об этом он рассказал 24 Каналу.
Важно Новый Бухарест или обещанное членство в НАТО: чего ждать от исторического саммита в Вильнюсе
НАТО необходим для Украины, а Украина – для НАТО
Он отметил, что все понимают, как НАТО необходим для Украины, так и Украина нужна для НАТО. И хотя между ними существуют определенные разногласия и бюрократические моменты, надо смотреть выше и дальше этого.
Для Джозефа Байдена эта речь – шанс сделать стратегическое заявление, которое будет иметь резонанс на долгие годы. Вроде тех, что в свое время делал Рональд Рейган и другие выдающиеся мировые лидеры. В этой речи он может обозначить новые реалии,
– подчеркнул глава общественной лиги "Украина – НАТО".
Байден мог бы призвать всех стран-членов Альянса оказать Украине поддержку, потому что это прозвучало бы положительно во многих аспектах:
- это был бы сигнал украинскому обществу, что все идет хорошо и Украина приближается к НАТО;
- Кремль получил бы сигнал о том, что россиянам пора убираться из Украины, потому что она вступает в НАТО;
- также сигнал европейским странам – участникам Альянса – сделать все, чтобы реализовать эту цель.
"И это же способствовало нашему государству и укрепляло его", -- подчеркнул Джердж.
Какой будет речь Джозефа Байдена относительно Украины на саммите НАТО: смотрите видео
Приглашение в НАТО прозвучит в какой-то форме
Вообще знаково, что Украина находится в центре внимания на саммите в Вильнюсе. И ее вопросы будут рассматриваться в первый и важный день этого мероприятия.
Также важно, что Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в саммите, поскольку это определенная платформа для лидеров стран-участниц НАТО. И очень важно их услышать и донести свое мнение о сегодняшней ситуации в Украине. А также убедить скептиков в том, что наша страна должна стать членом Альянса.
"Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне подчеркнул, что приглашение Украины в НАТО в какой-то форме прозвучит, хотя оно не будет задокументировано. Поэтому будем ждать, в какой форме оно будет», – отметил Сергей Джердж.
Саммит НАТО в Вильнюсе: последние новости
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что идет работа над итоговым заявлением о членстве Украины в НАТО. По его словам, в ней будут "разные элементы". Однако Украина обязательно получит "сильное сообщение".
- Кроме того, Столтенберг заверил, что Альянс будет стоять за Украину "столько, сколько идет война". НАТО имеет долгосрочную программу, которая обеспечивает Украине владение силами Североатлантического Альянса.
- Также президент Литвы Гитанас Науседа призвал НАТО разместить постоянные базы вблизи российской границы. Он подчеркнул, что Альянс должен сделать это, несмотря на запрет размещения постоянных баз в соответствии с актом об отношениях и сотрудничестве НАТО с Россией в 1997 года.