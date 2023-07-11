Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что НАТО следует обустроить постоянные базы возле российской границы. Науседа считает, что НАТО следует пойти на такой шаг, несмотря на то, что создание постоянных баз запрещает подписанный в 1997 году акт об отношениях и сотрудничестве НАТО с Россией.

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Науседа назвал "мертвым" соглашение НАТО и России

Науседа считает, что Россия уже нарушила соглашение, когда принялась делать активные шаги по размещению тактического ядерного оружия в Беларуси. Он назвал "мертвым" соглашение, которое НАТО и Россия подписали в 1997 году.

Поскольку Россия делает активные шаги по размещению тактического ядерного оружия в Беларуси – и мы имеем все доказательства, что это происходит – мы должны наконец объявить этот основной акт Россия – НАТО мертвым,

– сказал Науседа.

Пока акт об отношениях и сотрудничестве существует, указал Науседа, он многим "мешает здраво мыслить" и "держит в серой зоне стратегической двусмысленности".

Науседа подчеркнул, что Запад не должен поддаваться на ядерный шантаж Путина и призвал союзников поспешить с увеличением своих военных расходов в текущей "очень опасной, очень хрупкой" ситуации.

Президент Литвы призвал западные страны быть сильными, поскольку это "лучший способ сдерживания". По его словам, нельзя показывать свой страх перед Путиным, иначе тот получит "сигналы об уязвимости" Запада.

Обратите внимание. Военный контингент НАТО присутствует в странах Балтии и Польши, граничащих с Россией, но действует на ротационной основе – как правило, военных перемещают раз в полгода.

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