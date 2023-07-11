Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що НАТО слід облаштувати постійні бази біля російського кордону. Науседа вважає, що НАТО слід піти на такий крок, попри те, що створення постійних баз забороняє акт про відносини і співробітництво НАТО з Росією, підписаний 1997 року.

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Науседа назвав "мертвою" угоду НАТО та Росії

Науседа вважає, що Росія вже порушила угоду, коли почала робити активні кроки з розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі. Він назвав "мертвою" угоду, яку НАТО і Росія підписали у 1997 році.

Оскільки Росія робить активні кроки з розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі – і ми маємо всі докази, що це відбувається, – ми повинні нарешті оголосити цей основний акт Росія – НАТО мертвим,

– сказав Науседа.

Поки акт про відносини і співробітництво існує, вказав Науседа, він багатьом "заважає тверезо мислити" і "тримає в сірій зоні стратегічної двозначності".

Науседа підкреслив, що Захід не повинен піддаватися ядерному шантажу Путіна й закликав союзників поспішити зі збільшенням своїх військових витрат у поточній "дуже небезпечній, дуже крихкій" ситуації.

Президент Литви закликав західні країни бути сильними, оскільки це "найкращий спосіб стримування". За його словами, не можна показувати свій страх перед Путіним, інакше той отримає "сигнали про вразливість" Заходу.

Зверніть увагу. Військовий контингент НАТО присутній у країнах Балтії та Польщі, що межують із Росією, але діє на ротаційній основі – як правило, військових переміщують раз на пів року.

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