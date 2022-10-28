Тобто Польща хоче отримати ядерну зброю. Про це заявив керівник Офісу міжнародної політики Якуб Кумох.

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Польща хоче отримати ядерну зброю

На початку вересня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна провела перемовини із США щодо можливої участі в програмі Nuclear Sharing і свого включення під "ядерну парасольку" НАТО.

Після цього заступник речника Держдепартаменту США Ведант Патель зауважив, що Сполучені Штати наразі не говорять з Польщею щодо можливого розміщення там ядерної зброї. Мовляв, США не планують розміщувати ядерну зброю в будь-якій країні, яка приєдналася до НАТО після 1997 року.

Голова Офісу міжнародної політики президента Польщі Якуб Кумох зазначив, що Дуда не казав, що Польща зараз веде переговори. Президент говорив лише про те, що такі перемовини були.

Вони були на так званій концептуальній фазі, тобто Польща зацікавлена ​​в участі в програмі Nuclear Sharing, і в якийсь момент це передали американській стороні,

– пояснив міністр.

Також Кумох, посилаючись на слова речника Держдепу США, підкреслив, що "шкода, що в його заяві фігурує 1997 рік".

"У 1997 році був підписаний пакт НАТО-Росія, на основі якого є переконання, що ніяких додаткових постійних сил НАТО не слід розгортати у Східній Європі. Ми вважаємо, і президент сказав на саміті НАТО, що цей пакт – мертвий, Росія його просто анулювала агресією проти України", – наголосив міністр.

Він підсумував, що в офісі Дуди дуже зацікавлені в розгортанні сил НАТО в Польщі та в участі в програмі Nuclear Sharing.

Що таке Nuclear Sharing Це програма НАТО, яка є частиною політики ядерного стримування Альянсу. Вона дозволяє надавати ядерні боєголовки країнам-членам, які не мають власної ядерної зброї. З листопада 2009 року в межах Nuclear Sharing ядерну зброю США розмістили в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині.

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