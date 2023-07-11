Голова громадської ліги "Україна – НАТО" Сергій Джердж припустив, що промова Джозефа Байдена на саміті НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11 та 12 липня, могла б стати революційною. Про це він розповів 24 Каналу.

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НАТО потрібен для України, а Україна – для НАТО

Він зазначив, що всі розуміють, як НАТО потрібен для України, так і Україна потрібна для НАТО. І хоча між ними існують певні розбіжності та бюрократичні моменти, але треба дивитись вище цього та далі.

Для Джозефа Байдена ця промова – шанс зробити стратегічну заяву, яка матиме резонанс на довгі роки. На кшталт тих, які робив свого часу Рональд Рейган та інші видатні світові лідери. В цій промові він може позначити нові реалії,

– наголосив голова громадської ліги "Україна – НАТО".

Байден міг би закликати всіх країн-членів Альянсу надати Україні підтримку, тому що це прозвучало б позитивно у багатьох аспектах:

це був би сигнал українському суспільству, що все йде добре й Україна наближається до НАТО;

Кремль отримав би сигнал про те, що росіянам час забиратися з України, тому що вона вступає до НАТО;

також сигнал європейським країнам – учасницям Альянсу – зробити все, щоб реалізувати цю мету.

"І це й же сприяло нашій державі та зміцнювало її", – підкреслив Джердж.

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Запрошення в НАТО прозвучить в якійсь формі

Загалом знаково, що Україна є в центрі уваги на саміті у Вільнюсі. І її питання будуть розглядатися в перший і важливий день цього заходу.

Також важливо, що Президент України Володимир Зеленський бере участь у саміті, тому що це певна платформа для лідерів країн учасниць НАТО. І дуже важливо їх почути та донести їм свою думку про сьогоднішню ситуацію в Україні. А також переконати скептиків, що наша країна повинна стати членом Альянсу.

"Генсек НАТО Єнс Столтенберг напередодні наголосив, що запрошення України в НАТО в якійсь формі прозвучить, хоча воно не буде документалізовано. Тому будемо чекати, в якій формі воно буде", – відзначив Сергій Джердж.

Зверніть увагу! У перший день саміту НАТО відбудеться інавгураційне засідання нової Ради НАТО – Україна. Це новий орган на заміну попереднього – Комісії Україна – НАТО. Рада НАТО – Україна має більше повноважень та вищий статус. Більше не буде діяти План дій щодо членства України в НАТО. Зараз Україна повинна орієнтуватись на досвід Швеції та Фінляндії, які практично за рік набули членства в Альянсі.

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