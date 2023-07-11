Після саміту НАТО здатність домовлятися в Путіна буде дуже високою, – політтехнолог

Зустріч 31 країни НАТО може стати доленосною подією для української історії. Члени Альянсу близькі до того, щоб офіційно пообіцяти Україні прискорене членство, яке в майбутньому убезпечить нашу країну від агресора.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Марат Гельман. На його думку, рішучість Євроатлантичного альянсу на Вільнюському саміті може змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

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Доленосний саміт НАТО

Зустріч усіх країн-членів відбувається у Вільнюсі неспроста. Столиця литви знаходиться максимально близько до кордонів Росії та пережила окупацію. Це демонструє рішучість намірів Альянсу: напередодні саміту весь Вільнюс був у жовто-блакитних прапорах.

Публічна частина майбутніх домовленостей, на думку Гельмана, є більш-менш очевидною: Україну запросять стати членом, але не приймуть до НАТО одразу. Однак вирішальні домовленості будуть прийняті в кулуарах, зокрема у розмові Зеленського і Байдена.

"Путін також розуміє значущість Вільнюського саміту. На мою думку, за підсумками цієї зустрічі його здатність домовлятися буде дуже високою" – переконаний політтехнолог.

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