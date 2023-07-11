После саммита НАТО способность договариваться у Путина будет очень высокой, – политтехнолог

Встреча 31 страны НАТО может стать судьбоносным событием украинской истории. Члены Альянса близки к тому, чтобы официально пообещать Украине ускоренное членство, которое в будущем обезопасит нашу страну от агрессора.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Марат Гельман. По его мнению, решительность Евроатлантического альянса на Вильнюсском саммите может вынудить Путина сесть за стол переговоров.

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Судьбоносный саммит НАТО

Встреча всех стран-членов проходит в Вильнюсе неспроста. Столица Литвы находится максимально близко к границам России и пережила оккупацию. Это демонстрирует решительность намерений Альянса: накануне саммита весь Вильнюс был в желто-голубых флагах.

Публичная часть будущих договоренностей, по мнению Гельмана, более-менее очевидна: Украину пригласят стать членом, но не примут в НАТО сразу. Однако решающие договоренности будут приняты в кулуарах, в частности, в разговоре Зеленского и Байдена.

"Путин также понимает значимость Вильнюсского саммита. По моему мнению, по итогам этой встречи его способность договариваться будет очень высокой", – убежден политтехнолог.

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