Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Марат Гельман. По его мнению, решительность Евроатлантического альянса на Вильнюсском саммите может вынудить Путина сесть за стол переговоров.
Важно Украина не получит приглашение в НАТО в Вильнюсе, – посол Литвы
Судьбоносный саммит НАТО
Встреча всех стран-членов проходит в Вильнюсе неспроста. Столица Литвы находится максимально близко к границам России и пережила оккупацию. Это демонстрирует решительность намерений Альянса: накануне саммита весь Вильнюс был в желто-голубых флагах.
Публичная часть будущих договоренностей, по мнению Гельмана, более-менее очевидна: Украину пригласят стать членом, но не примут в НАТО сразу. Однако решающие договоренности будут приняты в кулуарах, в частности, в разговоре Зеленского и Байдена.
"Путин также понимает значимость Вильнюсского саммита. По моему мнению, по итогам этой встречи его способность договариваться будет очень высокой", – убежден политтехнолог.
Марат Гельман о том, как Россия отреагирует на Вильнюсский саммит: смотрите видео
Саммит НАТО в Вильнюсе: последние подробности
- В преддверии встречи стран-членов 23 из 31 страны НАТО пообещали пригласить Украину в Альянс. Но непонятна была позиция Соединенных Штатов, которые пытались сохранить пространство для маневра и не соглашались на ускорение процедур для Украины.
- Поэтому Владимир Зеленский даже угрожал не приехать в Вильнюс, а также – открыто критиковал скептиков вступления Украины за их подыгрывание России.
- В преддверии саммита стало известно, что Германия также выступает против ускоренного вступления Украины в Альянс. В то же время совместными усилиями стран-членов удалось разблокировать решение о членстве Швеции.
- Несмотря на неоднозначность ситуации, 11 июля Джозеф Байден заявил, что союзники согласовали формулу ускоренного принятия Украины в НАТО. В этот же день президент Украины прибыл в Вильнюс.