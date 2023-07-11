Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Марат Гельман. По его мнению, решительность Евроатлантического альянса на Вильнюсском саммите может вынудить Путина сесть за стол переговоров.

Важно Украина не получит приглашение в НАТО в Вильнюсе, – посол Литвы

Судьбоносный саммит НАТО

Встреча всех стран-членов проходит в Вильнюсе неспроста. Столица Литвы находится максимально близко к границам России и пережила оккупацию. Это демонстрирует решительность намерений Альянса: накануне саммита весь Вильнюс был в желто-голубых флагах.

Публичная часть будущих договоренностей, по мнению Гельмана, более-менее очевидна: Украину пригласят стать членом, но не примут в НАТО сразу. Однако решающие договоренности будут приняты в кулуарах, в частности, в разговоре Зеленского и Байдена.

"Путин также понимает значимость Вильнюсского саммита. По моему мнению, по итогам этой встречи его способность договариваться будет очень высокой", – убежден политтехнолог.

Марат Гельман о том, как Россия отреагирует на Вильнюсский саммит: смотрите видео

Саммит НАТО в Вильнюсе: последние подробности