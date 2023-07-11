Про це заявив посол Литви в НАТО Дейвадас Матулоніс. Він також заявив, що на саміті не буде сказано, що Україна стане членом Альянсу після закінчення війни.

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Запрошення до Альянсу не буде

Посол пояснив, що замість запрошення до НАТО, буде встановлена набагато чіткіша процедура щодо вступу України.

А щодо цього запрошення – так, запрошення у Вільнюсі не буде, але буде встановлена набагато чіткіша процедура щодо того, як це запрошення може з'явитися, коли будуть відповідні умови,

– заявив посол.

Окрім того, в Альянсі вважають, що формулювання щодо того, що Україна зможе стати членом НАТО після закінчення війни, може спровокувати Росію навмисно затягувати військові дії. Тому такі заяви також не будуть звучати на саміті Альянсу.

"Саме це і не буде сказано, оскільки ми також ясно уявляємо собі, що це означатиме", – наголосив Матулоніс.

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