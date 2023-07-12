Росіяни розглядають найгірші варіанти і готові залишити Південь: огляд фронту від Світана

Вся увага світової спільноти протягом 11 – 12 липня прикута до Литовського міста Вільнюс, де проходить саміт НАТО. Уже зараз стало зрозуміло, що він не перевершить очікувань українців, подекуди і розчарує, адже в певних країн досі є перестороги щодо Росії, які не дозволяють Україні отримати запрошення до Альянсу.

Про це для 24 Каналу в щоденному зведенні з фронту розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. Також він проаналізував на яких відтинках фронту ворог намагається закріпитися і просуватися, а з яких, в найгіршому варіанті для себе, збирається піти.

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Висновки із саміту НАТО

Альянс уже оголосив про 3 умови для України щодо вступу. По-перше, нова багаторічна програма підтримки для України, яка уможливить перехід з радянських до натівських стандартів тренування та доктрин. По-друге, утворення нової Ради Україна – НАТО, яка стане форумом для консультацій та ухвалення рішень. По-третє, Єнс Столтенберг заявив, що Україна стане членом НАТО і погодилися вилучити план дій щодо ПДЧ.

Також зазначили, що Альянс оголосить про запрошення України, коли будуть досягнуті умови й союзники погодяться. Окремі представники зауважували, що членство України стане можливим після закінчення війни.

За словами Світана, так Путіну дали буквально можливість ще рік тиснути на Україну, аби вона відмовилася від вступу до НАТО. Натомість скасування ПДЧ фактично не має значення, оскільки Україна не була запрошена до НАТО.

А щодо допомоги, яку союзники пообіцяли на саміті – цим вони по суті захищають не лише Україну, а й себе. Адже зараз Росія становить загрозу не лише для України, яка героїчно захищає всю Європу, а й для решти країн-членів. Проте Україна була готова до цього розвитку подій. Саміт лише виокремив чітко країни, які виступають за підтримку вступу нашої держави до Альянсу, а які чинять активний опір.

Повне зведення з фронту Романа Світана: дивитися відео

Реакція Зеленського

Прямуючи до Вільнюса, у власному телеграм-каналі Президент України Володимир Зеленський написав досить жорстке звернення до Альянсу. Та мовилося про абсурдність відсутності часових рамок щодо запрошення України в НАТО. Він розкритикував також "дивне формулювання" про умови щодо, як мінімум, запрошення нашої держави до Альянсу.

Зауважимо, що чітких заяв і термінів на саміті вказано не було, лише розмиті формулювання про умови для України.

Полковник запасу переконаний, що США та Німеччині, які є відвертими противниками вступу України до НАТО, зараз є вигідним стан справ, що зберігається в Росії. Їм важливо, щоб при владі там залишився Владімір Путін, а Росія не розвалилася. Натомість будь-які активні дії чи вступ України до НАТО врешті надзвичайно сильно вдарять по путінському режиму і похитнуть ситуацію всередині країни-агресорки.

До того ж поки німецькі фінансові групи не відв'яжуться від Росії, тобто не переріжуть пуповину фінансового донорства, нас також в НАТО не візьмуть,

– зауважив Світан.

Бої на фронті

На Бахмутському напрямку ЗСУ впритул підійшли до Кліщіївки. Сергій Череватий заявив, що тепер окупанти в Бахмуті будуть під постійним артилерійським вогнем, і врешті їм доведеться ухвалювати рішення щодо відходу.

Тепер Бахмут для росіян – пекло на землі,

– підкреслив Світан.

ЗСУ також рухаються вглиб фронту на Південному напрямку, зафіксовані просування в районі Роботиного.

Водночас ворог активізував тиск в напрямку Лиману. Оскільки відчувається нестача живої сили, Роман Світан припустив, що росіяни прорахували варіант з тим, що їм доведеться перекидати війська з Півдня. Тобто в найгіршому випадку вони розраховують закріпитися в Криму та на Донбасі, і залишити Південь.

До того ж окупанти ниють, що Україна атакувала їхню тимчасову переправу на Кримському мосту ракетами С-200.

Свого часу ця ракета була дуже ефективною, важить 7 тонн, розроблена ще за часів Радянського Союзу. Військовий аналітик назвав її зменшеною копією ракети "Байконур". Вона зазвичай йшла на відстань 150 – 180 кілометрів. Раніше була своєрідним замінником установки Patriot.

Однак вона є не мобільною, стаціонарною, тобто її можна запускати лише з певної обладнаної точки. Через це ракети були замінені на С-300. З 2013 року зняті з бойового чергування, однак зберігалися на складах.

Світан припустив, що її зараз могли поставити на бойове чергування, однак з попередньою дальністю вона б не змогла дістати до Кримського моста. Адже з найближчої точки до нього відстань 280 кілометрів, але для установки її мали підвезти приблизно за 300 кілометрів. Такої відстані вона могла досягти за допомогою порохового прискорювача, припустив військовий експерт.