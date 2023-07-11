Причому окупанти можуть піти самі. Відповідне припущення зробив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Артилерія змусить ворога піти

Власне, Череватому поставили питання щодо можливого сценарію виходу ворога з Бахмута. Адже існує припущення, що під вогнем артилерії окупанти самі покинуть місто.

Він цілком імовірний. Зараз робиться дуже багато бойової роботи, щоб він став ще імовірнішим,

– зазначив Череватий.

Речник Східного угруповання військ додав, що наші військові здійснюють героїчну бойову роботу. І це при тому, що існує паритет як в особовому складі, так і техніці з російськими загарбниками. І що найважливіше, моментами ЗСУ програють ворогові за кількістю артилерійських снарядів.

Тільки наша навченість, мотивованість та неймовірна кмітливість дозволяє постійно рухатися вперед у помірному темпі, але з великим збереженням особового складу, що для нас найбільш цінне,

– додав він.

Бахмут уже у напівоточенні

Зазначимо, що на Бахмутському напрямку наші військові мають певні успіхи. Вони беруть під вогневий контроль місто. Тож можемо заявити, що ворог потрапив у пастку.

За словами командувача Сухопутних військ Олександра Сирського, дороги, які ворог використовував для постачання у Бахмуті, контролюють Сили оборони. Військовий аналітик, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман зауважив, що це означає, що окупантів витіснять з позицій на півдні та півночі від міста.

Він, власне, і був тим, хто раніше озвучив думку щодо роботи української артилерії. Гетьман припустив, що наші військові знешкодять ворога без необхідності заводити війська у Бахмут.

Додамо, що станом на ранок 10 липня Олександр Сирський підкреслив, що Бахмут Сили оборони взяли під вогневий контроль. І що на однойменному напрямку російських загарбників вибивають з їхніх позицій.