Про це 24 Каналу розповів речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, зараз на Бахмутському напрямку перебувають повітряно-десантні війська окупантів та піхотні підрозділи.

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Їм допомагає ціла "солянка" різних військ. Там фіксували так званий бойовий армійський резерв "БАРС", територіальні війська та деякі підрозділи з різних приватних військових компаній.

За останні 2,5 місяці там також з'явилися штурмові роти "шторм z", які набрані з кримінальних елементів,

– розповів Череватий.

В росіян проблеми з особовим складом

Як наголосив Череватий, в російських окупантів дійсно є проблеми з особовим складом. Але там побоюються провести повноцінну мобілізацію. Тому в них вже багато місяців тривають приховані заходи з набору особового складу.

Дивіться розмову з Сергієм Череватим на ютубі 24 Каналу

Через це угруповання загарбників є надзвичайно строкатим. Вони набирають певну кількість людей в різні сумнівні підрозділи.

Вони не мають повноцінних великих резервів, які можна одразу вводити в бій. Тому там і були різні вагнерівці та інші так звані ПВК, а також "шторм z", армійський резерв, територіальні війська. Скоро гастарбайтери з Москви поїдуть,

– розповів Череватий.

Зверніть увагу! Сили оборони України наступають на північ та на південь від Бахмута. Вони закріплюються на кількох напрямках та знищують об'єкти ворога.

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