Про це 24 Каналу розповів речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, зараз на Бахмутському напрямку перебувають повітряно-десантні війська окупантів та піхотні підрозділи.
Дивіться також Росія "знищила" 16 армій НАТО, але є нюанс: з чим можна порівняти 200 тисяч втрат ворога
Їм допомагає ціла "солянка" різних військ. Там фіксували так званий бойовий армійський резерв "БАРС", територіальні війська та деякі підрозділи з різних приватних військових компаній.
За останні 2,5 місяці там також з'явилися штурмові роти "шторм z", які набрані з кримінальних елементів,
– розповів Череватий.
В росіян проблеми з особовим складом
Як наголосив Череватий, в російських окупантів дійсно є проблеми з особовим складом. Але там побоюються провести повноцінну мобілізацію. Тому в них вже багато місяців тривають приховані заходи з набору особового складу.
Дивіться розмову з Сергієм Череватим на ютубі 24 Каналу
Через це угруповання загарбників є надзвичайно строкатим. Вони набирають певну кількість людей в різні сумнівні підрозділи.
Вони не мають повноцінних великих резервів, які можна одразу вводити в бій. Тому там і були різні вагнерівці та інші так звані ПВК, а також "шторм z", армійський резерв, територіальні війська. Скоро гастарбайтери з Москви поїдуть,
– розповів Череватий.
Втрати Росії у війні проти України: коротко
- Російські окупанти зазнали значних втрат у повномасштабній війні проти України. Вторгнення почалося 24 лютого 2022 року.
- За цей час Збройні Сили України знищили 235 020 особового складу ворога. До прикладу, за минулу добу, 10 липня, на "концерт Кобзона" відправилося ще 540 загарбників.
- Крім того, Росія вже втратила 4089 танків, 7983 бойових броньованих машин, 4385 артилерійських систем, 672 РСЗВ, 414 засобів ППО, 315 літаків, 310 гелікоптерів тощо.