Об этом 24 Каналу рассказал представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, сейчас на Бахмутском направлении находятся воздушно-десантные войска оккупантов и пехотные подразделения.
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Им помогает целая "солянка" разных войск. Там фиксировали так называемый боевой армейский резерв "БАРС", территориальные войска и некоторые подразделения из разных частных военных компаний.
За последние 2,5 месяца там также появились штурмовые роты "шторм z", набранные из криминальных элементов,
– рассказал Череватый.
В россиян проблемы с личным составом
Как подчеркнул Череватый, у российских оккупантов действительно есть проблемы с личным составом. Но там боятся провести полноценную мобилизацию. Поэтому у них уже много месяцев продолжаются скрытые мероприятия по набору личного состава.
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Поэтому группировка захватчиков чрезвычайно разная. Они набирают определенное количество людей в разные сомнительные подразделения.
У них нет полноценных больших резервов, которые можно сразу вводить в бой. Поэтому там и были разные вагнеровцы и другие так называемые ЧВК, а также "шторм z", армейский резерв, территориальные войска. Скоро гастарбайтеры из Москвы поедут,
– рассказал Череватый.
Потери России в войне против Украины: коротко
- Российские оккупанты понесли значительные потери в полномасштабной войне против Украины. Вторжение началось 24 февраля 2022 года.
- За это время Вооруженные Силы Украины уничтожили 235 020 личного состава врага. К примеру, за минувшие сутки, 10 июля, на "концерт Кобзона" отправилось еще 540 захватчиков.
- Кроме того, Россия уже потеряла 4089 танков, 7983 боевых бронированных машин, 4385 артиллерийских систем, 672 РСЗО, 414 средств ПВО, 315 самолетов, 310 вертолетов и т.д.