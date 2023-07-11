Об этом 24 Каналу рассказал представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, сейчас на Бахмутском направлении находятся воздушно-десантные войска оккупантов и пехотные подразделения.

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Им помогает целая "солянка" разных войск. Там фиксировали так называемый боевой армейский резерв "БАРС", территориальные войска и некоторые подразделения из разных частных военных компаний.

За последние 2,5 месяца там также появились штурмовые роты "шторм z", набранные из криминальных элементов,

– рассказал Череватый.

В россиян проблемы с личным составом

Как подчеркнул Череватый, у российских оккупантов действительно есть проблемы с личным составом. Но там боятся провести полноценную мобилизацию. Поэтому у них уже много месяцев продолжаются скрытые мероприятия по набору личного состава.

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Поэтому группировка захватчиков чрезвычайно разная. Они набирают определенное количество людей в разные сомнительные подразделения.

У них нет полноценных больших резервов, которые можно сразу вводить в бой. Поэтому там и были разные вагнеровцы и другие так называемые ЧВК, а также "шторм z", армейский резерв, территориальные войска. Скоро гастарбайтеры из Москвы поедут,

– рассказал Череватый.

Обратите внимание! Силы обороны Украины наступают к северу и к югу от Бахмута. Они закрепляются по нескольким направлениям и уничтожают объекты врага.

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