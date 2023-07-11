Причем оккупанты могут уйти сами. Соответствующее предположение сделал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Артиллерия заставит врага уйти

Собственно, Череватому задали вопрос о возможном сценарии выхода врага из Бахмута. Ведь существует предположение, что под огнем артиллерии оккупанты сами покинут город.

Он вполне вероятен. Сейчас делается очень много боевой работы, чтобы он стал еще вероятнее,

– отметил Череватый.

Спикер Восточной группировки войск добавил, что наши военные совершают героическую боевую работу. И это при том, что существует паритет как в личном составе, так и в технике с российскими захватчиками. И что самое важное, моментами ВСУ проигрывают врагу по количеству артиллерийских снарядов.

Только наша обученность, мотивированность и невероятная смекалка позволяет постоянно двигаться вперед в умеренном темпе, но с большим сохранением личного состава, что для нас наиболее ценно,

– добавил он.

Бахмут уже в полуокружении

Отметим, что на Бахмутском направлении наши военные имеют определенные успехи. Они берут под огневой контроль город. Так что можем заявить, что враг попал в ловушку.

По словам командующего Сухопутными войсками Александра Сырского, дороги, которые враг использовал для поставок в Бахмуте, контролируют Силы обороны. Военный аналитик, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман заметил, что это означает, что оккупантов вытеснят с позиций на юге и севере от города.

Он, собственно, и был тем, кто раньше озвучил мнение о работе украинской артиллерии. Гетман предположил, что наши военные обезвредят врага без необходимости заводить войска в Бахмут.

Добавим, что на утро 10 июля Александр Сырский подчеркнул, что Бахмут Силы обороны взяли под огневой контроль. И что на одноименном направлении русских захватчиков выбивают с их позиций.