Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що дороги, по яких здійснюється постачання угрупованню ворога в Бахмуті, також контролюються Силами оборони. Військовий аналітик, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман зазначив, що це означає витискання ворога з позицій на півдні та півночі від міста. Про це він розповів 24 Каналу.

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Росіяни не зможуть довго перебувати в Бахмуті

Гетьман наголосив, що цю ситуацію вже можна назвати щонайменше напівоточенням чи оперативним оточенням Бахмута.

"Єдине, що дивує, чого військовослужбовці російської армії ще досі не залишили це місто. Вони теж чудово розуміють, що в таких обставинах перебувати в Бахмуті довго не зможуть. Адже й вони самі перебувають під вогневим контролем, а також все, що потрібно їм постачати", – підкреслив військовий експерт.

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Він впевнений, що рано чи пізно наші сили знешкодять артилерійським вогнем окупантів в Бахмуті навіть не заводячи туди війська.

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Кадирівці не будуть підставлятися під снаряди

З'явилась інформація, що нібито до Бахмута підтягуються кадирівці, а саме загін "Ахмат". Проте цьому наразі немає підтвердження. Проте якщо інформація виявиться правдивою, то кадирівців не будуть себе підставляти під снаряди – "тікток війська" так не воюють.

Найімовірніше вони будуть використані як загороджувальні загони. Вони не дадуть можливість тим російським військам, які ще залишаються в Бахмуті, звідти вийти,

– зауважив Олексій Гетьман.

Він додав, що така практика не нова серед окупантів. Ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин розповідав, що його найманці стріляли не тільки по українських військовослужбовцях, але й по російських, які намагалися втекти з поля бою.

Зверніть увагу! Водночас Рамзан Кадиров повідомив, що його бойовики спецзагіну "Ахмат" буцімто перекинуто до Бахмута. Заступник командира тактичної групи "Азов" Родіон Кудряшов, коментуючи слова Кадирова, зазначив, що ворог відчуває проблеми на Бахмутському напрямку. Якщо навіть кадирівців, які зазвичай відсиджуються на дальніх рубежах, відсилають у місто, це свідчить про те, що росіянам не вистачає особового складу.

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