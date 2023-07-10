Про це заявив заступник мера Києва Віталія Кличка та ексочільник столичної поліції Андрій Крищенко в інтерв'ю журналістам німецького видання Bild, який перебуває на фронті під Бахмутом.

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"Колись Андрій із позивним "Шериф" був начальником поліції в Києві. Коли Росія розпочала широкомасштабне вторгнення, він одразу пішов до армії захищати свою країну", – розповідають журналісти Bild про Андрія Крищенка.

Андрій Крищенко із позивним "Шериф" розповів про бойові дії під Бахмутом / Фото Bild

Наразі Крищенко воює під Бахмутом, він розповідає про постійну небезпеку з боку ворожих дронів та відбиття російських атак.

Наші позиції тут, на півночі, більш-менш стабільні. Проте два тижні тому була найсильніша російська контратака. Назустріч нашому батальйону підійшло 12 ворожих танків,

– каже Крищенко.

Попри складності, Крищенко та його бійці налаштовані позитивно, розповідають німецькі журналісти.

"Ми будемо воювати до звільнення всіх територій, у нас немає альтернативи", – зазначив Крищенко.