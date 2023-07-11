Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Олег Саакян. За його словами, від саміту НАТО не варто очікувати неможливих речей.

До теми Україна заслуговує на повагу, – Зеленський на шляху до Вільнюса розкритикував умови союзників

Заява Зеленського має 3 моменти

Олег Саакян зазначив, що насамперед у дописі президента можна прочитати, що рішення ще не прийняте, формулювання не готове. Також Україна продовжує виступати з позицією серйозного тиску на нерішучу частину країн-партнерів зокрема.

Це стратегія, яка була обрана українським керівництвом досить давно, вона дає свої плоди. Володимир Зеленський вчергове вирішив тиснути на це питання напередодні свого прильоту до Вільнюсу, відповідно перемовини ще тривають,

– сказав він.

Ще один елемент заяви Зеленського про те, що переговори відбувалися без України.

"Мабуть, це єдина частина у заяві президента Зеленського, з якою я не можу повністю погодитись. Оскільки це саміт НАТО, там зустрічались країни, які входять до Альянсу. Тому логічно, що у них є свій внутрішній формат, де Україна не може і не має бути присутня", – вважає політолог.

Саакян про заяву президента: дивіться відео

Трамплін для саміту у Вашингтоні

На думку політолога, результати саміту у Вільнюсі будуть досить оптимістичними. Звичайно, не варто чекати від НАТО неможливого. Однак рішення, про які вже відомо, дуже хороші для України.

По всіх трьох напрямках, які задекларовані: вступ України до НАТО, гарантії безпеки для України, довгострокові програми співпраці, буде серйозне зрушення вперед. Вільнюс має всі шанси стати серйозним трампліном перед самітом у Вашингтоні через рік,

– переконаний Саакян.

Заява Зеленського