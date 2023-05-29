Час робити справи: як для України має завершитись саміт НАТО у Вільнюсі

У липні пройде Вільнюський саміт НАТО, на який великі надії покладає Україна. Союзники мають можливість погодити чіткий план дій щодо членства України з конкретними термінами вступу.

Про це 24 Каналу розповів громадський і політичний діяч із США, депутат окружних зборів округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін. За його словами, хоча й НАТО не є єдиною гарантією безпеки для України, але альянс сьогодні – це єдина світова організація, якої боїться Путін та всіляко уникає війни з членами НАТО.

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Путін боїться лише НАТО

Рашкін зазначив, що Україні з 2008 року обіцяють членство в НАТО, однак все закінчується пустими розмовами. Саміт у Вільнюсі є реальною нагодою перейти до дій.

"Те, що потрібно зробити – це погодити дорожню карту вступу в НАТО, як це робили для кожної країни-претендента на вступ в альянс. Узгодити та виписати конкретні кроки, які повинна зробити країна: як контролюється армія, наскільки демократичним є суспільство, рівень корупції тощо. Це не просто заява, а інструкція для виконання, після чого Україна стане членом НАТО", – наголосив американський політик.

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Він додав, що чим швидше члени НАТО приймуть рішення, тим краще для світу. Так, НАТО боїться можливої ескалації та прямої участі конфлікті з Росією, але всі російські погрози лунають лише з телевізора.

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