Пора делать дела: как для Украины должен завершиться саммит НАТО в Вильнюсе

В июле пройдет Вильнюсский саммит НАТО, на который большие надежды возлагает Украина. Союзники имеют возможность согласовать четкий план действий по членству Украины с конкретными сроками вступления.

Об этом 24 Каналу рассказал общественный и политический деятель из США, депутат окружного собрания округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин. По его словам, хотя и НАТО не является единственной гарантией безопасности для Украины, но альянс сегодня – единственная мировая организация, которой боится Путин и всячески избегает войны с членами НАТО.

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Путин боится только НАТО

Рашкин отметил, что Украине с 2008 года обещает членство в НАТО, однако все заканчивается пустыми разговорами. Саммит в Вильнюсе является реальной возможностью перейти к действиям.

"То, что нужно сделать – это согласовать дорожную карту вступления в НАТО, как это делали для каждой страны-претендента на вступление в альянс. Согласовать и выписать конкретные шаги, которые должна сделать страна: как контролируется армия, насколько демократично общество, уровень коррупции и т.д. Это не просто заявление, а инструкция для выполнения, после чего Украина станет членом НАТО", – подчеркнул американский политик.

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Он добавил, что чем скорее члены НАТО примут решение, тем лучше для мира. Да, НАТО боится возможной эскалации и прямого участия в конфликте с Россией, но все российские угрозы раздаются только с телевизора.

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