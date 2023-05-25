Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак во время общения с журналистами. По его словам, мы уже получаем основные необходимые для Украины гарантии.
Читайте также Постоянное развитие и эффективное сопротивление: почему Украине предлагают израильские гарантии безопасности
Следует гарантии безопасности закрепить
Основные гарантии, которые нам нужны, мы получаем. Есть вопросы о форме закрепления этих гарантий,
– сказал Ермак.
По его словам, Украина стремилась бы видеть смесь между Kyiv Security Compact (Киевский договор безопасности), а также двусторонними договорами по безопасности, которые имеют между собой США и Израиль.
Он также прокомментировал саммит НАТО в Вильнюсе, запланированный на июль 2023 года. По словам главы Офиса Президента, амбиции Украины не изменились.
Но мы понимаем, что членство будет точно тогда, когда это позволит ситуация с безопасностью,
– подчеркнул он.
Глава ОП отметил, что чернового варианта итогового документа саммита НАТО в Вильнюсе нет. Несмотря на это, у него отсутствует ощущение, что хоть какая-то страна-член Альянса окончательно "против" того, чтобы наше государство вошло в него.
Чего ждать от саммита НАТО
Своими соображениями и прогнозами поделился генеральный секретарь Йенс Столтенберг. Прежде всего, он поздравил союзников с решением обучать украинских пилотов на западных истребителях. По его словам, это "мудрый шаг". Впрочем, следует помнить, что окончательного решения по передаче F-16 еще не было принято.
Далее в зависимости от того, как будет развиваться война и ситуация на месте, тогда будут приниматься окончательные решения по вопросу поставки,
– подчеркнул генсек НАТО.
Что касается безопасности в Украине, то об этом говорить рано, считает Столтенберг. Он заметил, что вопросы гарантии безопасности будут обсуждаться на саммите. Впрочем, у него отсутствуют ожидания относительно принятия окончательных выводов.
Обратите внимание, что президент Польши Анджей Дуда заявил о предложении партнеров. Они считают, что для Украины оптимальной будет израильская модель безопасности. Она позволит облегчить поставки нашему государству оружия, а также технологий.