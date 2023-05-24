Такое мнение 24 Каналу выразил израильский журналист Цви Зильбер. По его словам, Украина и Израиль имеют серьезные параллели.

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"Когда говорят, что Украина должна стать "Израилем Восточной Европы", подразумевают ее постоянное развитие, как будто вокруг нет врагов. Кроме того, говорится об эффективном сопротивлении своим врагам", – сказал Зильбер.

Обратите внимание! Источники WSJ говорят, что сейчас вопрос о членстве Украины в НАТО вроде бы не стоит. Однако западные партнеры предлагают Киеву модель безопасности по образцу Израиля, чтобы облегчить поставки оружия и технологий. Гарантами безопасности могут стать США, Великобритания, Франция и Германия.

Украинская ПВО вдохновила Запад

Журналист предположил, что разговоры об "израильской модели" начались после последних новостей об эффективной работе противовоздушной обороны Украины.

"Думаю, такие разговоры начались после успешной работы украинского ПВО над Киевом и другими городами. Достижения украинских сил вызвали вдохновение на Западе", – отметил Зильбер.

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Кроме того, журналист прокомментировал и возможное вступление Украины в НАТО. Он считает, что этот процесс – только вопрос времени. Мол, решение уже принято, но оно просто не озвучивается.

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